https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html

Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией

Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией - РИА Новости, 23.03.2025

Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией

США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T17:03:00+03:00

2025-03-23T17:03:00+03:00

2025-03-23T17:52:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф телеканалу Fox News. "Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", — заявил он.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего, они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. С стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России. По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006568949.html

https://ria.ru/20250321/ssha-2006605009.html

https://ria.ru/20250323/peskov-2006774171.html

россия

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире