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Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией - РИА Новости, 23.03.2025
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17:03 23.03.2025 (обновлено: 17:52 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией - РИА Новости, 23.03.2025
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией
США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф... РИА Новости, 23.03.2025
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россия
сша
саудовская аравия
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф телеканалу Fox News. "Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", — заявил он.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего, они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. С стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России. По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250321/tramp-2006568949.html
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сша
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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией

Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф телеканалу Fox News.
«
"Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", — заявил он.
Полное заявление Трампа о прогрессе по украинской сделке - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
США, Россия и Украина наметили очертания сделки, заявил Трамп
21 марта, 18:58
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего, они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. С стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде
21 марта, 23:22
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Песков оценил потенциал сотрудничества России и США
Вчера, 14:07
 
РоссияСШАСаудовская АравияВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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