https://ria.ru/20250323/rossiya-2006819446.html

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США - РИА Новости, 23.03.2025

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщил РИА Новости сенатор Григорий Карасин. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T20:33:00+03:00

2025-03-23T20:33:00+03:00

2025-03-23T21:02:00+03:00

россия

эр-рияд (город)

сша

григорий карасин

юрий ушаков

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_15bbb8131df9d60f3b9c234624f3f53b.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщил РИА Новости сенатор Григорий Карасин."Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры", — сказал он.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

россия

эр-рияд (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эр-рияд (город), сша, григорий карасин, юрий ушаков, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, дональд трамп, политика