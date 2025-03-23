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Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США - РИА Новости, 23.03.2025
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20:33 23.03.2025 (обновлено: 21:02 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/rossiya-2006819446.html
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США - РИА Новости, 23.03.2025
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщил РИА Новости сенатор Григорий Карасин. РИА Новости, 23.03.2025
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эр-рияд (город)
сша
григорий карасин
юрий ушаков
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщил РИА Новости сенатор Григорий Карасин."Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры", — сказал он.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html
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россия, эр-рияд (город), сша, григорий карасин, юрий ушаков, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, дональд трамп, политика
Россия, Эр-Рияд (город), США, Григорий Карасин, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Карасин: российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщил РИА Новости сенатор Григорий Карасин.
"Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры", — сказал он.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией
Вчера, 17:03
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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РоссияЭр-Рияд (город)СШАГригорий КарасинЮрий УшаковСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинДональд ТрампПолитика
 
 
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