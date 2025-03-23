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Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились - РИА Новости, 23.03.2025
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20:06 23.03.2025 (обновлено: 22:05 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006816740.html
Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились
Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились - РИА Новости, 23.03.2025
Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились
В Эр-Рияде завершился раунд переговоров между американской и украинской делегациями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025
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ЭР-РИЯД, 23 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде завершился раунд переговоров между американской и украинской делегациями, передает корреспондент РИА Новости.Представители киевских властей покинули зал для беседы в одном из отелей столицы Саудовской Аравии.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать агентству прошедшую встречу, но отметил, что переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде не будет.Как сообщала журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники, в воскресенье техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде, за день до запланированных переговоров представителей Америки и России.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html
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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
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сша, украина, в мире, россия, киев, кит келлог, владимир зеленский, владимир путин, совет федерации рф
США, Украина, В мире, Россия, Киев, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совет Федерации РФ

Переговоры США и Украины в Эр-Рияде завершились

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ЭР-РИЯД, 23 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде завершился раунд переговоров между американской и украинской делегациями, передает корреспондент РИА Новости.
Представители киевских властей покинули зал для беседы в одном из отелей столицы Саудовской Аравии.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией
Вчера, 17:03
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать агентству прошедшую встречу, но отметил, что переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде не будет.
Как сообщала журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники, в воскресенье техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде, за день до запланированных переговоров представителей Америки и России.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
Вчера, 15:05
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Генсек ООН готов быть посредником в переговорах России, США и Украины
20 марта, 19:32
 
СШАУкраинаВ миреРоссияКиевКит КеллогВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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