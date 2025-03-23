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"Верю ему на слово": спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 23.03.2025
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18:13 23.03.2025 (обновлено: 18:43 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006805610.html
"Верю ему на слово": спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
"Верю ему на слово": спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 23.03.2025
"Верю ему на слово": спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы". РИА Новости, 23.03.2025
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сша
владимир путин
стив уиткофф
россия
саудовская аравия
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы"."Я не считаю, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем та, которая была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО", — сказал он.Политик добавил, что доверяет Путину на слово и, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения". Уиткофф подчеркнул, что основной целью является прекращение убийств.Ранее в воскресенье спецпосланник Трампа заявил, что США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии "ощутимого прогресса".Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России.По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
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сша, владимир путин, стив уиткофф, россия, саудовская аравия, нато, совет федерации рф, дональд трамп, в мире
США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Россия, Саудовская Аравия, НАТО, Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, В мире
"Верю ему на слово": спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Уиткофф: в ЕС начинают понимать, что Путин не собирается захватывать Европу

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News выразил уверенность в отсутствии у России плана по "захвату Европы".
"Я не считаю, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем та, которая была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО", — сказал он.
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Политик добавил, что доверяет Путину на слово и, по его мнению, "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения". Уиткофф подчеркнул, что основной целью является прекращение убийств.
Ранее в воскресенье спецпосланник Трампа заявил, что США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии "ощутимого прогресса".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего они договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, экспертная встреча России и США пройдет в Эр-Рияде 24 марта. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между делегациями Москвы и Киева, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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СШАВладимир ПутинСтив УиткоффРоссияСаудовская АравияНАТОСовет Федерации РФДональд ТрампВ мире
 
 
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