https://ria.ru/20250323/evrosoyuz-2006661488.html

На обочине истории: Россия поставила Евросоюз на место

На обочине истории: Россия поставила Евросоюз на место - РИА Новости, 23.03.2025

На обочине истории: Россия поставила Евросоюз на место

Сползание общеевропейского блока в геополитическую эзотерику (чтобы не сказать в маразм) тем очевиднее, чем дальше от переговорного стола отодвигают... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:00:00+03:00

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Сползание общеевропейского блока в геополитическую эзотерику (чтобы не сказать в маразм) тем очевиднее, чем дальше от переговорного стола отодвигают брюссельских людей в сером. Будучи не в силах бороться с фрустрацией и разочарованием, там придумывают себе все новые и новые занятия. Тренд создал Макрон, решивший ударить недосаммитами недоЕС (приглашаются туда не все, а лишь идеологически близкие и податливые) по нашим с американцами контактам. Если в последнем случае повестка понятна и проста, то в первом она туманна, лишена конкретики и, самое главное, всегда найдется "нарушитель конвенции". Он и скажет, что "европейские лидеры осознают поражение Украины" и что это можно понять "по глазам". Ремарка принадлежит Виктору Орбану, фронда которого и умение противостоять нажиму коллективной фон дер Ляйен нами полностью поддерживается.При этом мы не можем не заметить, что если вместо делового обсуждения сегодня на еэсовских встречах разного уровня присутствует чтение по глазам, то дела в "райском саду" идут точно не самым лучшим образом.Тренд на подобное геополитическое слабоумие (без отваги) стартовал в этом "центре принятия решений" не вчера и даже не позавчера. Первые симптомы появились почти три года назад, когда с самой высокой — выше просто не бывает — трибуны тогдашняя и нынешняя председатель Еврокомиссии, вся такая в цветах украинского флага (желтый жакет, надетый на ярко-синюю блузку), заявила, что "русские выковыривают полупроводниковые устройства (чипы) из бытовой электротехники, чтобы переустановить их на ракеты". Зал, наполненный исключительно лояльной фон дер Ляйен и высокопоставленной аудиторией, одобрительно хлопал и кивал головой.Произнесенная с серьезным лицом глупость не перестала быть чушью, но не опровергнутая, она была таким образом легализована. За этой глупостью последовали другие, не менее дурацкие заявления, и не в последнюю очередь по этой причине еэсовское руководство, как и обслуживающий его персонал, были отодвинуты на обочину текущего геополитического процесса. Невозможно поддерживать дискуссию, когда тезисы собеседников состоят исключительно из лозунгов о необходимости "нанести России стратегическое поражение", да и словеса — чистая фантазия, если не сказать бред. Сивой кобылы. Наш крепкий "Орешник" пояснил все за "полупроводниковые микросхемы", "кризис в промышленности", а заодно прояснил и тезис об "утечке мозгов".В придуманной общеевропейцами реальности им самим жить удобно и уютно, но вот принимать продуманные решения, как и заставить себя воспринимать всерьез — невозможно.Если пример с "чтением по глазам" не смог убедить завзятых скептиков, то вот еще одна особенность поведения еэсовских. Один из их главных, не устающих пыхтеть, вроде дизеля в Заполярье, рупоров под названием Bloomberg сообщает, что "ЕС не намерен принимать условия России по Украине".Исходя из свойственной нам эмпатии, распространяющейся даже на стратегических противников, хотелось бы поддержать беседу, посоветовав еще топнуть ножкой, а уж когда этот полемический чудо-аргумент не произведет на русских впечатления, можно еще повалиться на пол и покапризничать со слезами и криками.Если кому-то сарказм кажется чрезмерным, когда речь идет о войне с нами, о поисках параметров мирного соглашения — тоже с нами, об учете наших же принципов в создании новой системы глобальной безопасности, то в данном случае перелет лучше недолета. Слишком долго еэсовские претендовали на то, что они и самые умные, и могут лучше других в геополитику, и что они — самые честные в соблюдении договоренностей, как устных, так и письменных. В какой-то момент мы поняли, что их публичные претензии не соответствуют их реальным возможностям и стремлениям.Они, все еще живя в бесконечно иллюзорном мире, настаивают на собственной значимости и важности.Вне зависимости от чьих-то представлений о мире, добре, зле, красоте или уродстве в понедельник русские и американские переговорщики, имея и полномочия, и инструкции от своих руководителей, приступят к обсуждению тех самых наших условий, которые публично и вызывающе отказались обсуждать еэсовские.Дадим маячок — мы на них не в обиде. Мы просто не замечаем чужих необоснованных капризов и претензий, зная, что отсутствующие всегда неправы.А отсутствующими еэсовских сделали те парни, что последовательно занимаются денацификацией и демилитаризацией Украины. Так что пусть брюссельские, если хотят донести свою позицию, отправляются прямиком на ЛБС, чтобы там — и только там — предъявить свои аргументы.

https://ria.ru/20250322/ugroza-2006631474.html

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https://ria.ru/20250321/minoborony-2006450185.html

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аналитика, россия, украина, евросоюз, виктор орбан, еврокомиссия, европа