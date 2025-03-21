https://ria.ru/20250321/orban-2006414414.html

Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан

Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 21.03.2025

Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан

Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.03.2025

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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС. — Прим. ред.) было плохим решением. Венгры были правы", — сказал он. По его словам, ситуация с приемом Украины в ЕС "еще не хороша, но улучшается" и со временем все сообщество признает, что вступление Киева означало бы крах европейской экономики. Орбан напомнил, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают. "Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали", — отметил венгерский премьер.Как ранее заявлял Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом, так как вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов для этого. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006318895.html

https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006349760.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато