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Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 21.03.2025
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11:41 21.03.2025 (обновлено: 13:41 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/orban-2006414414.html
Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан
Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 21.03.2025
Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан
Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:41:00+03:00
2025-03-21T13:41:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС. — Прим. ред.) было плохим решением. Венгры были правы", — сказал он. По его словам, ситуация с приемом Украины в ЕС "еще не хороша, но улучшается" и со временем все сообщество признает, что вступление Киева означало бы крах европейской экономики. Орбан напомнил, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают. &quot;Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали&quot;, — отметил венгерский премьер.Как ранее заявлял Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом, так как вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов для этого. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006318895.html
https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан

Орбан заявил, что увидел в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 мар — РИА Новости. Европейские лидеры понимают, что Украина проиграла в вооруженном конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС. — Прим. ред.) было плохим решением. Венгры были правы", — сказал он.
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По его словам, ситуация с приемом Украины в ЕС "еще не хороша, но улучшается" и со временем все сообщество признает, что вступление Киева означало бы крах европейской экономики.
Орбан напомнил, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают.
«

"Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали", — отметил венгерский премьер.

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Как ранее заявлял Орбан, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом, так как вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов для этого. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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