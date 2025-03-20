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ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
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09:06 20.03.2025 (обновлено: 18:13 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/es-2006114528.html
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg
В Европе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований России по урегулированию на Украине, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:06:00+03:00
2025-03-20T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Европе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований России по урегулированию на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС."Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия (российского президента Владимира) Путина", — говорится в сообщении.Во вторник президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия.В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006112083.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС настаивает, что ни за что не согласится на условия РФ по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Европе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований России по урегулированию на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
"Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия (российского президента Владимира) Путина", — говорится в сообщении.
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Во вторник президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия.
В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.
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