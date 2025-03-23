https://ria.ru/20250323/ege-1734473764.html
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Расписание ЕГЭ 2025 для 11 класса: даты экзаменов, официальное расписание
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:18:00+03:00
2025-03-23T14:18:00+03:00
2025-03-23T14:18:00+03:00
общество
образование - общество
образование
экзамены
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 03 фев — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.11.2024 № 787/2089 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году".Досрочный периодДосрочный период для выпускников этого года начнется в марте и закончится в апреле:Основной периодОсновные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:ПересдачиРанее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа. Дополнительный периодДополнительный период в этом году назначен на:Резервные дниОни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:Резервные дни основного периода:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность ЕГЭЗаконодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.График публикации результатов ЕГЭРезультаты ЕГЭ появляются примерно через одну-две недели после сдачи экзамена. Государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить их и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных сроков.Точный график публикации результатов ЕГЭ в 2025 году еще не утвержден, в 2024 году даты были следующие:Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:
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общество, образование - общество, образование, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Образование - Общество, Образование, Экзамены, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 03 фев — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.
Досрочный период для выпускников этого года начнется в марте и закончится в апреле:
Дата
ЕГЭ
21 марта (пт)
география, литература
25 марта (вт)
русский язык
28 марта (пт)
математика базового уровня,
математика профильного уровня
1 апреля (вт)
биология, иностранные языки (письменная часть), физика
4 апреля (пт)
иностранные языки (устная часть)
8 апреля (вт)
информатика, обществознание
11 апреля (пт)
история, химия
Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:
23 мая (пт)
история, литература, химия
27 мая (вт)
математика базового и профильного уровней
30 мая (пт)
русский язык
2 июня (пн)
обществознание, физика
5 июня (чт)
биология, география и иностранные языки (письменная часть)
10 июня (вт), 11 июня (ср)
иностранные языки (устная часть), информатика
Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа.
Дополнительный период в этом году назначен на:
4 сентября (чт)
русский язык
8 сентября (пн)
математика базового уровня
Они существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:
14 апреля (пн)
резерв: русский язык
17 апреля (чт)
резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня
18 апреля (пт)
резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика
21 апреля (пн)
резерв: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия
Резервные дни основного периода:
16 июня (пн)
резерв: география, литература, обществознание, физика
17 июня (вт)
резерв: русский язык
18 июня (ср)
резерв: иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, химия
19 июня (чт)
резерв: биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика
20 июня (пт)
резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня
23 июня (пн)
резерв: по всем учебным предметам
Резервные дни дополнительного периода:
23 сентября (вт)
резерв: математика базового уровня, русский язык
Законодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.
На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.
На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.
График публикации результатов ЕГЭ
Результаты ЕГЭ появляются примерно через одну-две недели после сдачи экзамена. Государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить их и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных сроков.Точный график публикации результатов ЕГЭ в 2025 году еще не утвержден, в 2024 году даты были следующие:
Досрочный период
Дата
Литература
03.04
География
Русский язык
09.04
Математика — профильный и базовый уровни
10.04
Физика, биология, иностранные языки (письменная часть)
16.04
Иностранные языки (устная часть)
17.04
Информатика, обществознание
22.04
История, химия
24.04
Резервный период досрочного периода
Дата
Русский язык, математика — профильный и базовый уровни
26.04
Физика, литература, обществознание, биология, иностранные языки (письменная часть)
02.05
Информатика, история, химия, география, иностранные языки (устная часть)
02.05
Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:
Экзамен
Этап экзамена
Дата экзамена
Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК
Официальный день объявления результатов
География, литература, химия
Основной
23 мая
5 июня
6 июня
Русский язык
Основной
28 мая
13 июня
14 июня
Математика (базовый уровень)
Основной
31 мая
13 июня
14 июня
Математика (профильный уровень)
Основной
31 мая
14 июня
17 июня
Обществознание, физика
Основной
4 июня
19 июня
20 июня
Информатика
Основной
7 июня
19 июня
20 июня
Иностранные языки (устно)
Основной
7 июня
25 июня
26 июня
Информатика
Основной
8 июня
20 июня
21 июня
Иностранные языки (устно)
Основной
8 июня
25 июня
26 июня
История, биология, иностранные языки (письменно)
Основной
11 июня
25 июня
26 июня
География. литература, физика, обществознание
Резервный
13 июня
25 июня
26 июня
Русский язык
Резервный
17 июня
28 июня
1 июля
История, иностранные языки (устно), химия
Резервный
18 июня
29 июня
1 июля
Иностранные языки (письменно), биология, информатика
Резервный
19 июня
29 июня
1 июля
Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень)
Резервный
20 июня
29 июня
1 июля
Все учебные предметы
Резервный
21 июня
1 июля
1 июля
Информатика, обществознание, русский язык, физика, химия
Дополнительный
4 июля
13 июля
15 июля
Иностранные языки (письменно)
Дополнительный
4 июля
16 июля
17 июля