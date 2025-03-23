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СМИ: прошение об аресте мэра Стамбула по делу о терроризме было отклонено - РИА Новости, 23.03.2025
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16:04 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/arest-2006792060.html
СМИ: прошение об аресте мэра Стамбула по делу о терроризме было отклонено
СМИ: прошение об аресте мэра Стамбула по делу о терроризме было отклонено - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: прошение об аресте мэра Стамбула по делу о терроризме было отклонено
Прошение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о терроризме было отклонено, он арестован по делу о коррупции, сообщила газета Star РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:04:00+03:00
2025-03-23T16:04:00+03:00
в мире
турция
стамбул
экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Прошение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о терроризме было отклонено, он арестован по делу о коррупции, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Ранее сообщалось, что суд вынес решение о судебном контроле по статье о содействии терроризму, в которой Имамоглу также подозревается. "Было принято решение об аресте за финансовые преступления и отклонении ходатайства об аресте за обвинения, связанные с терроризмом", - пишет издание. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: прошение об аресте мэра Стамбула по делу о терроризме было отклонено

Star: мэр Стамбула Имамоглу арестован по делу о коррупции

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Прошение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о терроризме было отклонено, он арестован по делу о коррупции, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники.
Ранее сообщалось, что суд вынес решение о судебном контроле по статье о содействии терроризму, в которой Имамоглу также подозревается.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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"Было принято решение об аресте за финансовые преступления и отклонении ходатайства об аресте за обвинения, связанные с терроризмом", - пишет издание.
Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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