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В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя - РИА Новости, 22.03.2025
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20:42 22.03.2025 (обновлено: 20:43 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/tyulen-2006708909.html
В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя
В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя - РИА Новости, 22.03.2025
В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя
Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:42:00+03:00
2025-03-22T20:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "Сегодня День Балтийского моря с чем мы всех балтийцев и поздравляем! Мы отпразднуем наш праздник приемом еще двух серых тюленят из Соснового Бора и из Нарвского залива. Да, а еще сегодня Международный день тюленя", - говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что на этой неделе в специализированный центр поступили 4 детеныша балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя, нуждающихся в помощи. Специалисты центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250321/volontery-2006544018.html
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репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия, дикие животные
Хорошие новости, Репино, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Россия, Дикие животные
В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя

В Ленинградской области отправили на реабилитацию двух детенышей серого тюленя

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш серого тюленя в Ленинградской области
Детеныш серого тюленя в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш серого тюленя в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Сегодня День Балтийского моря с чем мы всех балтийцев и поздравляем! Мы отпразднуем наш праздник приемом еще двух серых тюленят из Соснового Бора и из Нарвского залива. Да, а еще сегодня Международный день тюленя", - говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".
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Ранее сообщалось, что на этой неделе в специализированный центр поступили 4 детеныша балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя, нуждающихся в помощи.
Специалисты центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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