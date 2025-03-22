В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя
В Ленинградской области отправили на реабилитацию двух детенышей серого тюленя
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Сегодня День Балтийского моря с чем мы всех балтийцев и поздравляем! Мы отпразднуем наш праздник приемом еще двух серых тюленят из Соснового Бора и из Нарвского залива. Да, а еще сегодня Международный день тюленя", - говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".
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Ранее сообщалось, что на этой неделе в специализированный центр поступили 4 детеныша балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя, нуждающихся в помощи.
Специалисты центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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