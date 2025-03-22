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В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя

В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя - РИА Новости, 22.03.2025

В Ленинградской области спасли двух детенышей серого тюленя

Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:42:00+03:00

2025-03-22T20:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Еще двух детенышей серого тюленя нашли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. "Сегодня День Балтийского моря с чем мы всех балтийцев и поздравляем! Мы отпразднуем наш праздник приемом еще двух серых тюленят из Соснового Бора и из Нарвского залива. Да, а еще сегодня Международный день тюленя", - говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что на этой неделе в специализированный центр поступили 4 детеныша балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя, нуждающихся в помощи. Специалисты центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250321/volontery-2006544018.html

https://ria.ru/20250319/larga-2005876595.html

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репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия, дикие животные