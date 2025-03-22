https://ria.ru/20250322/mihalkov-2006722972.html
Михалков назвал сроки презентации Евразийской кинопремии
Михалков назвал сроки презентации Евразийской кинопремии - РИА Новости, 22.03.2025
Михалков назвал сроки презентации Евразийской кинопремии
Презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение состоится в... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:17:00+03:00
2025-03-22T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение состоится в декабре, заявил режиссер Никита Михалков. "В апреле, бог даст, в рамках Московского фестиваля будет презентация академии и премии "Бриллиантовая бабочка". А в декабре будет первое награждение", - сказал Михалков журналистам после своего творческого вечера в Москве. По его словам, планируется первые три года проводить премию в России, "чтобы раскачать это дело". Михалков напомнил, что интерес к киноакадемии уже проявили 25 стран. Он также подчеркнул, что это будет не фестиваль, но "дорогостоящая академическая история". Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран так называемого "глобального Юга". Участие в проекте документально подтвердил Китай, а также велись переговоры с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией, ЮАР. Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля 2025 года.
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РИА Новости
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россия, москва, китай, никита михалков, ольга любимова, брикс, снг
Культура, Россия, Москва, Китай, Никита Михалков, Ольга Любимова, БРИКС, СНГ
Михалков назвал сроки презентации Евразийской кинопремии
Михалков: презентация Евразийской кинопремии пройдет на ММКФ в апреле