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ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
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07:48 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/es-2006626237.html
ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине, заявил Яковенко
ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.03.2025
ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине, заявил Яковенко
Страны Европы сами выводят себя за рамки переговоров по Украине, игнорируя требования Москвы о гарантиях безопасности для РФ и продолжая самоубийственную... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:48:00+03:00
2025-03-22T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны Европы сами выводят себя за рамки переговоров по Украине, игнорируя требования Москвы о гарантиях безопасности для РФ и продолжая самоубийственную политику санкций, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Европа сама выводит себя за рамки переговоров по урегулированию на Украине. По сути, проводится инерционная политика, призванная симулировать отсутствие необходимости для столь же резкой смены курса, как та, что символизирует собой (президент США Дональд) Трамп", - написал он в статье "Революция Трампа: реалии и симулякры". По мнению Яковенко, на Западе начистую игнорируют тот факт, что в ходе переговоров они также должны предоставить Москве гарантии безопасности. Пока этого не произойдет, "российская сторона вынуждена исходить из наличия существенных угроз" из Европы, отмечает он. При этом Яковенко подчеркнул, что в Европе пребывают в шоке от позиции Трампа и его администрации по Украине, которая расходится с трактовкой Брюсселя, помимо прочего, "заметающего под ковер" реальную причину конфликта. Помимо этого, Яковенко напомнил, что Брюссель продолжает "самоубийственную" политику санкций против России. Решать противоречия в современной европейской политике, подрывающие мирное урегулирование на Украине, придется администрации Трампа, причем скорее рано, нежели поздно, резюмирует он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003877305.html
https://ria.ru/20250307/posol-2003674636.html
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россия, украина, европа, владимир путин, александр яковенко, владимир зеленский, евросоюз, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Александр Яковенко, Владимир Зеленский, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине, заявил Яковенко

Яковенко: Евросоюз сам выводит себя за рамки переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны Европы сами выводят себя за рамки переговоров по Украине, игнорируя требования Москвы о гарантиях безопасности для РФ и продолжая самоубийственную политику санкций, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Европа сама выводит себя за рамки переговоров по урегулированию на Украине. По сути, проводится инерционная политика, призванная симулировать отсутствие необходимости для столь же резкой смены курса, как та, что символизирует собой (президент США Дональд) Трамп", - написал он в статье "Революция Трампа: реалии и симулякры".
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Война Трампа с либеральной повесткой сметет элиты в ЕС, заявил Яковенко
9 марта, 07:36
По мнению Яковенко, на Западе начистую игнорируют тот факт, что в ходе переговоров они также должны предоставить Москве гарантии безопасности. Пока этого не произойдет, "российская сторона вынуждена исходить из наличия существенных угроз" из Европы, отмечает он. При этом Яковенко подчеркнул, что в Европе пребывают в шоке от позиции Трампа и его администрации по Украине, которая расходится с трактовкой Брюсселя, помимо прочего, "заметающего под ковер" реальную причину конфликта.
Помимо этого, Яковенко напомнил, что Брюссель продолжает "самоубийственную" политику санкций против России. Решать противоречия в современной европейской политике, подрывающие мирное урегулирование на Украине, придется администрации Трампа, причем скорее рано, нежели поздно, резюмирует он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Яковенко прокомментировал решение ЕС о ремилитаризации
7 марта, 16:39
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинАлександр ЯковенкоВладимир ЗеленскийЕвросоюзСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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