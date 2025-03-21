https://ria.ru/20250321/stambul-2006594425.html

Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле

Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 21.03.2025

Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что на митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:53:00+03:00

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2025-03-21T22:11:00+03:00

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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что на митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу собрались 300 тысяч человек. "По имеющейся у нас информации, несмотря на все препятствия и барьеры, мы — 300 тысяч человек — здесь сегодня. <…> Я призываю правоохранительные органы, власти города не использовать перцовые баллончики. Никто не должен пострадать", — сказал он, выступая на акции.Накануне демонстрации в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Озель также призывал власти не использовать перцовые баллончики. Некоторые СМИ утверждали, что полицейские применили резиновые пули, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана это опровергла. По данным МВД, во время акций пострадали 16 полицейских. Дело мэра СтамбулаИмамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, в основном в них участвуют студенты. Причем в крупнейших городах — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы.

https://ria.ru/20250321/mer-2006580085.html

https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006269534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель