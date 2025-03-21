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Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 21.03.2025
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21:53 21.03.2025 (обновлено: 22:11 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/stambul-2006594425.html
Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле
Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 21.03.2025
Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что на митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:53:00+03:00
2025-03-21T22:11:00+03:00
в мире
стамбул
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что на митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу собрались 300 тысяч человек. &quot;По имеющейся у нас информации, несмотря на все препятствия и барьеры, мы — 300 тысяч человек — здесь сегодня. &lt;…&gt; Я призываю правоохранительные органы, власти города не использовать перцовые баллончики. Никто не должен пострадать&quot;, — сказал он, выступая на акции.Накануне демонстрации в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Озель также призывал власти не использовать перцовые баллончики. Некоторые СМИ утверждали, что полицейские применили резиновые пули, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана это опровергла. По данным МВД, во время акций пострадали 16 полицейских. Дело мэра СтамбулаИмамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, в основном в них участвуют студенты. Причем в крупнейших городах — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы.
https://ria.ru/20250321/mer-2006580085.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Оппозиция сообщила о сотнях тысяч участников акции протеста в Стамбуле

Озель: на митинге в поддержку мэра Стамбула собрались примерно 300 тысяч человек

© AP Photo / Emrah GurelПротестующие в Стамбуле
Протестующие в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Протестующие в Стамбуле
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что на митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу собрались 300 тысяч человек.
«

"По имеющейся у нас информации, несмотря на все препятствия и барьеры, мы — 300 тысяч человек — здесь сегодня. <…> Я призываю правоохранительные органы, власти города не использовать перцовые баллончики. Никто не должен пострадать", — сказал он, выступая на акции.

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Накануне демонстрации в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Озель также призывал власти не использовать перцовые баллончики. Некоторые СМИ утверждали, что полицейские применили резиновые пули, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана это опровергла. По данным МВД, во время акций пострадали 16 полицейских.

Дело мэра Стамбула

Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
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В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Эрдогана.
Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, в основном в них участвуют студенты. Причем в крупнейших городах — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© Getty Images / Chris McGrath

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: полиция во время акции протеста.

Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9
© Getty Images / dia images

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

Акция протеста у здания полицейского управления Ватан в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9
© Getty Images / Chris McGrath

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

Пожарные машины проезжают через полицейское заграждение во время акции протеста протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу у здания столичного муниципалитета Стамбула

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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