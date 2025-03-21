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Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 21.03.2025
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14:01 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/protest-2006395838.html
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 21.03.2025
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
В Турции прошли акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кадры с мест проведения акций протестов — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.03.2025
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В Турции прошли акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кадры с мест проведения акций протестов — в фотоленте ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, стамбул, турция, анкара (провинция)
Фото, Стамбул, Турция, Анкара (провинция)

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

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В Турции прошли акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кадры с мест проведения акций протестов — в фотоленте ria.ru.
© Getty Images / Chris McGrath

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: полиция во время акции протеста.

Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9
© Getty Images / dia images

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

Акция протеста у здания полицейского управления Ватан в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9
© Getty Images / Chris McGrath

Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

Пожарные машины проезжают через полицейское заграждение во время акции протеста протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу у здания столичного муниципалитета Стамбула

Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9
 
ФотоСтамбулТурцияАнкара (провинция)
 
 
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