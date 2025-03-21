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Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 21.03.2025

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

В Турции прошли акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кадры с мест проведения акций протестов — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 21.03.2025

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фото

стамбул

турция

анкара (провинция)

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В Турции прошли акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кадры с мест проведения акций протестов — в фотоленте ria.ru.

стамбул

турция

анкара (провинция)

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2025

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