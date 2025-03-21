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В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии - РИА Новости, 21.03.2025
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20:09 21.03.2025 (обновлено: 20:35 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/stambul-2006579896.html
В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии
В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии - РИА Новости, 21.03.2025
В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии
Толпа протестующих против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралась в районе Сарачане, где находится здание городской администрации, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:09:00+03:00
2025-03-21T20:35:00+03:00
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Толпа протестующих против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралась в районе Сарачане, где находится здание городской администрации, сообщили РИА Новости очевидцы. Накануне акции протеста в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил, что протесты будут продолжаться, сегодня он намерен выступить в Cарачане в 20:30 мск.Причем в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы. Основную массу протестующих составляют студенты.Дело мэра СтамбулаИмамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии

Толпа протестующих движется к зданию мэрии Стамбула, где пройдет акция протеста

© AP Photo / Emrah GurelПротестующие в Стамбуле
Протестующие в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Протестующие в Стамбуле
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Толпа протестующих против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралась в районе Сарачане, где находится здание городской администрации, сообщили РИА Новости очевидцы.
Накануне акции протеста в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил, что протесты будут продолжаться, сегодня он намерен выступить в Cарачане в 20:30 мск.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие
20 марта, 20:33
Причем в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы. Основную массу протестующих составляют студенты.

Дело мэра Стамбула

Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу
19 марта, 08:13
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© Getty Images / Chris McGrath

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: полиция во время акции протеста.

Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9
© Getty Images / dia images

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

Акция протеста у здания полицейского управления Ватан в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9
© Getty Images / Chris McGrath

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

Пожарные машины проезжают через полицейское заграждение во время акции протеста протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу у здания столичного муниципалитета Стамбула

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9
 
В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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