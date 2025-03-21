https://ria.ru/20250321/stambul-2006579896.html

В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии

В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии - РИА Новости, 21.03.2025

В Стамбуле толпа протестующих направилась к зданию мэрии

Толпа протестующих против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралась в районе Сарачане, где находится здание городской администрации, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:09:00+03:00

2025-03-21T20:09:00+03:00

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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Толпа протестующих против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралась в районе Сарачане, где находится здание городской администрации, сообщили РИА Новости очевидцы. Накануне акции протеста в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель объявил, что протесты будут продолжаться, сегодня он намерен выступить в Cарачане в 20:30 мск.Причем в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире — запрещены любые митинги и демонстрации, но люди все равно выходят на улицы. Основную массу протестующих составляют студенты.Дело мэра СтамбулаИмамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель