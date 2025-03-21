CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде
CBS News: США хотят встретиться с Украиной за день до переговоров с Россией
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американская техническая команда планирует встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с российской делегацией, сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники.
"Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами", — написала она.
По словам собеседников журналистки, госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не едут на эти переговоры.
"Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник", — добавила Джейкобс.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.