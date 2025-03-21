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CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.03.2025
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23:22 21.03.2025 (обновлено: 23:31 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ssha-2006605009.html
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.03.2025
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде
Американская техническая команда планирует встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с российской делегацией, сообщила журналист... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:22:00+03:00
2025-03-21T23:31:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
россия
кит келлог
марко рубио
юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американская техническая команда планирует встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с российской делегацией, сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники. "Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами", — написала она. По словам собеседников журналистки, госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не едут на эти переговоры. "Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник", — добавила Джейкобс. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен.По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250321/peregovory-2006597083.html
https://ria.ru/20250321/tramp-2006568949.html
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сша
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в мире, сша, саудовская аравия, россия, кит келлог, марко рубио, юрий ушаков, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
В мире, США, Саудовская Аравия, Россия, Кит Келлог, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде

CBS News: США хотят встретиться с Украиной за день до переговоров с Россией

© www.kosciuskopd.orgФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американская техническая команда планирует встретиться с представителями Украины в Эр-Рияде за день до переговоров с российской делегацией, сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на информированные источники.
"Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами", — написала она.
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По словам собеседников журналистки, госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не едут на эти переговоры.
"Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, то техническая группа США может снова встретиться с украинской командой позже в понедельник", — добавила Джейкобс.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут в Эр-Рияде 24 марта. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В миреСШАСаудовская АравияРоссияКит КеллогМарко РубиоЮрий УшаковСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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