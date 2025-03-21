https://ria.ru/20250321/sovfedja-2006386377.html

В Совфеде рассказали о лидерских качествах Лаврова

В Совфеде рассказали о лидерских качествах Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

В Совфеде рассказали о лидерских качествах Лаврова

Любой человек, находясь рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, будет ощущать, что рядом с ним лидер, на которого нужно равняться, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:57:00+03:00

2025-03-21T09:57:00+03:00

2025-03-21T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Любой человек, находясь рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, будет ощущать, что рядом с ним лидер, на которого нужно равняться, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совфеда по международным делам, экс-посол России в КНР Андрей Денисов. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. "Находясь рядом с Сергеем Викторовичем (Лавровым - ред.), любой человек, на мой взгляд, испытывает ощущение того, что он рядом с лидером, на которого надо равняться, к которому надо прислушиваться, который принимает любые возражения и учитывает любые мнения и оговорки, но поступает так, как считает нужным - на основании собственного богатейшего опыта. Одним словом, это, безусловно, выдающийся человек", - сказал Денисов. Он подчеркнул, что лидерские качества Лаврова начали проявляться уже в молодые годы. "Бесспорные лидерские качества Сергея Викторовича проявились ещё со студенческой скамьи: в студенческих строительных отрядах, где я когда-то, собственно, и познакомился с Сергеем Викторовичем Лавровым. И впоследствии его лидерские качества также неоднократно проявлялись в ходе работы в МИД, на службе на руководящих постах в загранучреждениях и в повседневной жизни", - рассказал парламентарий. Денисов назвал главу МИД РФ человеком, выдающимся "по всем показателям". Лавров, добавил сенатор, состоялся как "дипломат мирового калибра": "Сергей Викторович входит в первую тройку нападения, как в хоккее, можно сказать, даже её возглавляет и по стажу работы, и по достижениям, и по той роли в мировой политике, которую он играет и лично как дипломат, и как министр иностранных дел одной из ведущих в политическом отношении держав современного мира". "Дай Бог, чтобы ему сил и здоровья на всё хватило, что называется. Всё остальное для успешной службы Родине у него есть, и он с блеском эти качества реализует", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, сергей лавров, андрей денисов, совет федерации рф, политика