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Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75

Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75 - РИА Новости, 21.03.2025

Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75

Сергей Лавров празднует 75-летие. Министр иностранных дел России — человек со множеством увлечений и отличным чувством юмора, один из самых популярных и... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:00:00+03:00

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фото

сергей лавров

россия

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Сергей Лавров празднует 75-летие. Министр иностранных дел России — человек со множеством увлечений и отличным чувством юмора, один из самых популярных и уважаемых политиков в стране. Дипломат, поэт, спортсмен и любитель экстремального отдыха — в фотоленте РИА Новости.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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