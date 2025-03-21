https://ria.ru/20250321/peterburg-2006512347.html

В Петербурге задержали участников этнического конфликта

В Петербурге задержали участников этнического конфликта - РИА Новости, 21.03.2025

В Петербурге задержали участников этнического конфликта

Полиция Санкт-Петербурга задержала участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось ножевым... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:02:00+03:00

2025-03-21T16:02:00+03:00

2025-03-21T16:03:00+03:00

происшествия

россия

таджикистан

санкт-петербург

чеченская республика (чечня)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось ножевым ранением одного из оппонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в понедельник в полицию Центрального района поступила информация о групповом конфликте у торгового комплекса "Галерея" в историческом центре Петербурга. Как установила полиция, отношения выясняли уроженцы Таджикистана и Чечни, уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Днем позже в больницу в тяжелом состоянии попал уроженец Чечни с ножевым ранением в живот, которое он получил у торгового центра "Лигов". Полицейское следствие возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Как выяснилось в ходе расследования, в обоих конфликтах участвовали одни и те же люди. "Оказалось, что первоначально конфликт между двумя этническими группами произошел у "Галереи", после чего его участники решили повторно выяснить отношении в менее приметном месте и собрались на следующий день у ТК "Лигов". Здесь, видимо исчерпав словесные аргументы, один из участников пустил в ход нож", – рассказали в ГУМВД. В четверг правоохранители задержали 22-летнего гражданина Таджикистана, который, предположительно, ранил оппонента, а затем выбросил нож в Обводный канал. В тот же день были задержаны и двое основных участников конфликта у "Галереи", они также из Таджикистана. Полиция устанавливает остальных причастных к инцидентам у городских ТЦ.

https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

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https://ria.ru/20250321/sk-2006403436.html

россия

таджикистан

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происшествия, россия, таджикистан, санкт-петербург, чеченская республика (чечня)