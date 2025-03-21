https://ria.ru/20250321/peregovory-2006366934.html

Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье

Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье - РИА Новости, 21.03.2025

Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье

Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:20:00+03:00

2025-03-21T08:20:00+03:00

2025-03-21T08:30:00+03:00

россия

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

юрий ушаков

эр-рияд (город)

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867076_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_4f745177a074899cf89d3fd8929705a7.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе."У нас понедельник - рабочий день", - сказал Карасин. Он подтвердил, что делегация РФ вылетает в Саудовскую Аравию в воскресенье. "Во вторник вернёмся", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006330386.html

россия

эр-рияд (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий ушаков, эр-рияд (город), сша, в мире