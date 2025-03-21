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Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье - РИА Новости, 21.03.2025
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье
Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:20:00+03:00
2025-03-21T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе."У нас понедельник - рабочий день", - сказал Карасин. Он подтвердил, что делегация РФ вылетает в Саудовскую Аравию в воскресенье. "Во вторник вернёмся", - добавил сенатор.
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россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий ушаков, эр-рияд (город), сша, в мире
Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Ушаков, Эр-Рияд (город), США, В мире
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье
Карасин: делегация РФ отправится на переговоры с США в Эр-Рияд в воскресенье