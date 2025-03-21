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Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье - РИА Новости, 21.03.2025
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08:20 21.03.2025 (обновлено: 08:30 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peregovory-2006366934.html
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье - РИА Новости, 21.03.2025
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье
Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из... РИА Новости, 21.03.2025
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григорий карасин
совет федерации рф
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юрий ушаков
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе."У нас понедельник - рабочий день", - сказал Карасин. Он подтвердил, что делегация РФ вылетает в Саудовскую Аравию в воскресенье. "Во вторник вернёмся", - добавил сенатор.
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россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий ушаков, эр-рияд (город), сша, в мире
Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Ушаков, Эр-Рияд (город), США, В мире
Карасин: российская делегация отправится на переговоры с США в воскресенье

Карасин: делегация РФ отправится на переговоры с США в Эр-Рияд в воскресенье

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / МИД России
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская делегация в воскресенье направится на переговоры с США в Эр-Рияд, во вторник эксперты планируют вернуться, сообщил РИА Новости в пятницу один из участников переговоров, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
"У нас понедельник - рабочий день", - сказал Карасин. Он подтвердил, что делегация РФ вылетает в Саудовскую Аравию в воскресенье. "Во вторник вернёмся", - добавил сенатор.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
Вчера, 22:24
 
РоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий УшаковЭр-Рияд (город)СШАВ мире
 
 
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