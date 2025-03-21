https://ria.ru/20250321/lavrov-2006401905.html

Деятели культуры, спорта и политики поздравили Лаврова с днем рождения

Деятели культуры, спорта и политики поздравили Лаврова с днем рождения - РИА Новости, 21.03.2025

Деятели культуры, спорта и политики поздравили Лаврова с днем рождения

Российские деятели культуры, искусств, спорта и политики поздравили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 21.03.2025

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские деятели культуры, искусств, спорта и политики поздравили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с 75-летием, сообщил в пятницу МИД РФ. “Уважаемый Сергей Викторович, примите самые наилучшие пожелания в связи с вашим 75-летием!” - говорится в видеоролике с коллективным поздравлением министру, опубликованном в Telegram-канале МИД России. Участники видеоролика пожелали Лаврову новых свершений, крепкого здоровья, успехов и сил в отстаивании интересов России. В записи поздравления приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, президент и продюсер "Русского национального балета "Кострома" Елена Царенко, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, хоккеист Александр Овечкин, боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, народный художник РФ Никас Сафронов, а также воспитанники школы-интерната МИД России и другие. Свою благодарность и добрые пожелания Лаврову выразили также российский предприниматель и депутат Виктор Бут и летчик Константин Ярошенко, поблагодарившие министра за помощь в их возвращении в Россию.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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россия, сергей лавров, валентина матвиенко, эдгард запашный, совет федерации рф, общество