"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполнилось 75 лет, дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно слушает собеседника, не отвлекаясь на гаджеты, бывает тверд, но всегда сохраняет человеческий подход, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. По воспоминаниям Кнайсль, Лавров бывает твердым в рабочих контактах, но всегда сохраняет человеческий личный подход. "Он тверд, он добр, он определенно тот, кто говорит за Россию, будь то в Эр-Рияде, будь то в Совете Безопасности ООН. И это, я думаю, важно. Он и есть российская внешняя политика. Он - мистер Россия", - считает Кнайсль. "Для меня он - дипломат с большой буквы. У него действительно колоссальное понимание как многосторонней повестки, так и двусторонних треков, а ведь эти два направления дипломатии различны. У него огромный опыт в обеих областях", - рассказала Кнайсль. "В международных отношениях все дело в интересах. Замечательно, если вы можете создать хорошую химию, личное доверие. И Сергей Лавров с этим отлично справляется. Многие люди в современном мире отвлекаются, в том числе на гаджеты, не поддерживают зрительный контакт. Он ещё старой закалки. Зрительный контакт и полная сосредоточенность на человеке, с которым вы в данный момент находитесь — это ключ", - сказала Кнайсль, добавив, что Лавров всегда внимательно слушает своего собеседника на переговорах. При этом, по ее мнению, министр не показывает своего негодования, если отношения с его собеседниками портятся. "Когда все отношения, которые были установлены когда-то давно между министром Лавровым и его немецкими коллегами, бывшими коллегами в ООН, ОБСЕ и так далее (испортились - ред.), это должно было стать, я предполагаю, каким-то личным разочарованием, но он никогда этого не показывал. Он никогда не ворчал, он никогда не показывал разочарования. Он просто принял новую ситуацию и с этого нового уровня двигался вперед", - пояснила экс-глава МИД Австрии. Она подчеркнула, что такие политики, как Лавров, в самых сложных ситуациях найдут нужные слова, примут необходимые меры и полностью будут за них отвечать. "Взрослый человек просчитывает все последствия для своих заявлений в моменте. Речь не про мораль, а про ответственное, этичное отношение. Он контролирует происходящее и полностью осознает все последствия заявлений. Это не относится к тем, кого я называю "подростками", хотя они морщинистые и немного староваты для подростков, будь то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава МИД ФРГ Анналена Бербок", - заключила Кнайсль.
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполнилось 75 лет, дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно слушает собеседника, не отвлекаясь на гаджеты, бывает тверд, но всегда сохраняет человеческий подход, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет.
По воспоминаниям Кнайсль, Лавров бывает твердым в рабочих контактах, но всегда сохраняет человеческий личный подход.
"Он тверд, он добр, он определенно тот, кто говорит за Россию, будь то в Эр-Рияде, будь то в Совете Безопасности ООН. И это, я думаю, важно. Он и есть российская внешняя политика. Он - мистер Россия", - считает Кнайсль.
"Для меня он - дипломат с большой буквы. У него действительно колоссальное понимание как многосторонней повестки, так и двусторонних треков, а ведь эти два направления дипломатии различны. У него огромный опыт в обеих областях", - рассказала Кнайсль.
"В международных отношениях все дело в интересах. Замечательно, если вы можете создать хорошую химию, личное доверие. И Сергей Лавров с этим отлично справляется. Многие люди в современном мире отвлекаются, в том числе на гаджеты, не поддерживают зрительный контакт. Он ещё старой закалки. Зрительный контакт и полная сосредоточенность на человеке, с которым вы в данный момент находитесь — это ключ", - сказала Кнайсль, добавив, что Лавров всегда внимательно слушает своего собеседника на переговорах.
При этом, по ее мнению, министр не показывает своего негодования, если отношения с его собеседниками портятся.
"Когда все отношения, которые были установлены когда-то давно между министром Лавровым и его немецкими коллегами, бывшими коллегами в ООН, ОБСЕ и так далее (испортились - ред.), это должно было стать, я предполагаю, каким-то личным разочарованием, но он никогда этого не показывал. Он никогда не ворчал, он никогда не показывал разочарования. Он просто принял новую ситуацию и с этого нового уровня двигался вперед", - пояснила экс-глава МИД Австрии.
Она подчеркнула, что такие политики, как Лавров, в самых сложных ситуациях найдут нужные слова, примут необходимые меры и полностью будут за них отвечать.
"Взрослый человек просчитывает все последствия для своих заявлений в моменте. Речь не про мораль, а про ответственное, этичное отношение. Он контролирует происходящее и полностью осознает все последствия заявлений. Это не относится к тем, кого я называю "подростками", хотя они морщинистые и немного староваты для подростков, будь то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава МИД ФРГ Анналена Бербок", - заключила Кнайсль.
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