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"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
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10:03 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ekspert-2006388006.html
"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова
"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполнилось 75 лет, дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:03:00+03:00
2025-03-21T10:03:00+03:00
россия
австрия
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполнилось 75 лет, дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно слушает собеседника, не отвлекаясь на гаджеты, бывает тверд, но всегда сохраняет человеческий подход, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет. По воспоминаниям Кнайсль, Лавров бывает твердым в рабочих контактах, но всегда сохраняет человеческий личный подход. "Он тверд, он добр, он определенно тот, кто говорит за Россию, будь то в Эр-Рияде, будь то в Совете Безопасности ООН. И это, я думаю, важно. Он и есть российская внешняя политика. Он - мистер Россия", - считает Кнайсль. "Для меня он - дипломат с большой буквы. У него действительно колоссальное понимание как многосторонней повестки, так и двусторонних треков, а ведь эти два направления дипломатии различны. У него огромный опыт в обеих областях", - рассказала Кнайсль. "В международных отношениях все дело в интересах. Замечательно, если вы можете создать хорошую химию, личное доверие. И Сергей Лавров с этим отлично справляется. Многие люди в современном мире отвлекаются, в том числе на гаджеты, не поддерживают зрительный контакт. Он ещё старой закалки. Зрительный контакт и полная сосредоточенность на человеке, с которым вы в данный момент находитесь — это ключ", - сказала Кнайсль, добавив, что Лавров всегда внимательно слушает своего собеседника на переговорах. При этом, по ее мнению, министр не показывает своего негодования, если отношения с его собеседниками портятся. "Когда все отношения, которые были установлены когда-то давно между министром Лавровым и его немецкими коллегами, бывшими коллегами в ООН, ОБСЕ и так далее (испортились - ред.), это должно было стать, я предполагаю, каким-то личным разочарованием, но он никогда этого не показывал. Он никогда не ворчал, он никогда не показывал разочарования. Он просто принял новую ситуацию и с этого нового уровня двигался вперед", - пояснила экс-глава МИД Австрии. Она подчеркнула, что такие политики, как Лавров, в самых сложных ситуациях найдут нужные слова, примут необходимые меры и полностью будут за них отвечать. "Взрослый человек просчитывает все последствия для своих заявлений в моменте. Речь не про мораль, а про ответственное, этичное отношение. Он контролирует происходящее и полностью осознает все последствия заявлений. Это не относится к тем, кого я называю "подростками", хотя они морщинистые и немного староваты для подростков, будь то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава МИД ФРГ Анналена Бербок", - заключила Кнайсль.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006348537.html
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006364486.html
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россия, австрия, сергей лавров, карин кнайсль, урсула фон дер ляйен, оон, обсе, политика
Россия, Австрия, Сергей Лавров, Карин Кнайсль, Урсула фон дер Ляйен, ООН, ОБСЕ, Политика
"Старой закалки". Кнайсль назвала главную особенность Лаврова

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Лаврова дипломатом с большой буквы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. 20 апреля 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. 20 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому в пятницу исполнилось 75 лет, дипломат с большой буквы, в ходе рабочих контактов он всегда внимательно слушает собеседника, не отвлекаясь на гаджеты, бывает тверд, но всегда сохраняет человеческий подход, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
В пятницу Лаврову исполняется 75 лет. Он остается на должности министра иностранных дел России больше 20 лет.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Гатилов рассказал, чем Лавров выделяется среди коллег
02:32
По воспоминаниям Кнайсль, Лавров бывает твердым в рабочих контактах, но всегда сохраняет человеческий личный подход.
"Он тверд, он добр, он определенно тот, кто говорит за Россию, будь то в Эр-Рияде, будь то в Совете Безопасности ООН. И это, я думаю, важно. Он и есть российская внешняя политика. Он - мистер Россия", - считает Кнайсль.
"Для меня он - дипломат с большой буквы. У него действительно колоссальное понимание как многосторонней повестки, так и двусторонних треков, а ведь эти два направления дипломатии различны. У него огромный опыт в обеих областях", - рассказала Кнайсль.
"В международных отношениях все дело в интересах. Замечательно, если вы можете создать хорошую химию, личное доверие. И Сергей Лавров с этим отлично справляется. Многие люди в современном мире отвлекаются, в том числе на гаджеты, не поддерживают зрительный контакт. Он ещё старой закалки. Зрительный контакт и полная сосредоточенность на человеке, с которым вы в данный момент находитесь — это ключ", - сказала Кнайсль, добавив, что Лавров всегда внимательно слушает своего собеседника на переговорах.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Экс-главы МИД Австрии отметила хорошее чувство юмора Лаврова
07:37
При этом, по ее мнению, министр не показывает своего негодования, если отношения с его собеседниками портятся.
"Когда все отношения, которые были установлены когда-то давно между министром Лавровым и его немецкими коллегами, бывшими коллегами в ООН, ОБСЕ и так далее (испортились - ред.), это должно было стать, я предполагаю, каким-то личным разочарованием, но он никогда этого не показывал. Он никогда не ворчал, он никогда не показывал разочарования. Он просто принял новую ситуацию и с этого нового уровня двигался вперед", - пояснила экс-глава МИД Австрии.
Она подчеркнула, что такие политики, как Лавров, в самых сложных ситуациях найдут нужные слова, примут необходимые меры и полностью будут за них отвечать.
"Взрослый человек просчитывает все последствия для своих заявлений в моменте. Речь не про мораль, а про ответственное, этичное отношение. Он контролирует происходящее и полностью осознает все последствия заявлений. Это не относится к тем, кого я называю "подростками", хотя они морщинистые и немного староваты для подростков, будь то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или глава МИД ФРГ Анналена Бербок", - заключила Кнайсль.
Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

Сергей Лавров во время отдыха

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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2 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

Сергей Лавров во время отдыха

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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3 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия.

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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4 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рыбалки на Камчатке

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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5 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

В ходе официального визита в США министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Президентом США Джорджем Бушем

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 18
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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8 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время работы с документами

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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9 из 18
© Getty Images / Carsten Koall

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель в канцелярии в Берлине

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время участия в заседании Государственной думы РФ

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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11 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом российско-киргизских переговоров в расширенном составе с участием делегаций в государственной резиденции киргизского президента под Бишкеком

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

Сергей Лавров, назначенный на должность министра иностранных дел РФ, провел свою первую пресс-конференцию, на которой заявил, что корректировки стратегических направлений внешней политики России не будет

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
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13 из 18
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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14 из 18
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время гала-ужина в рамках 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

Госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров садится в самолет в аэропорту Сочи

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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17 из 18
© Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
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18 из 18

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 18

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
2 из 18

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
3 из 18

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
4 из 18

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
5 из 18

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 18

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
8 из 18

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
9 из 18

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
11 из 18

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 18

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
13 из 18

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
14 из 18

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
15 из 18

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
17 из 18

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
РоссияАвстрияСергей ЛавровКарин КнайсльУрсула фон дер ЛяйенООНОБСЕПолитика
 
 
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