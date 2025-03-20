ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке
ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентного пункта
Банк ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентного пункта, теперь минимальная ставка составляет 27,8%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 процентного пункта", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин.
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По новым условиям, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Уточняется, что минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.
"Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж", - отметил Бабин.
В начале марта ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели ИЖС. Так, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для суммы кредита 13,5 миллиона рублей теперь начинается от 9,51% (ранее – от 12,08%).
ВТБ по итогам февраля 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 миллиардов рублей. Это примерно сопоставимо с февралем прошлого года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом на рынке, в банке наиболее востребована "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тысячи клиентов ВТБ, получив почти 35 миллиарда рублей. Лидерами по объему ипотечных сделок стали Москва и Московская область (12,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (2,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 миллиарда рублей).