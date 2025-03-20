https://ria.ru/20250320/tver-1900420063.html

Тверь-2025: как добраться, где остановиться и на что посмотреть

Достопримечательности Твери 2025: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно

Тверь-2025: как добраться, где остановиться и на что посмотреть

Тверь – древний русский город с полумиллионным населением, расположенный на берегах реки Волги в 177 километрах к северо-западу от Москвы, известный богатой... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:29:00+03:00

2025-03-20T18:29:00+03:00

2025-03-20T18:30:00+03:00

туризм

тверь

туризм

маршруты - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900452437_0:73:3158:1849_1920x0_80_0_0_8535c27178263f7ad80bb64b94adc140.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Тверь – древний русский город с полумиллионным населением, расположенный на берегах реки Волги в 177 километрах к северо-западу от Москвы, известный богатой историей, старинными достопримечательностями. О том, что самостоятельно посмотреть в городе и его окрестностях, куда сходить, где остановиться и вкусно поесть, подробный маршрут на 1 день, — в материале РИА Новости.Достопримечательности ТвериПринято считать, что Тверь основана в 1135 году, хотя точная дата неизвестна, потому что город упоминался в летописях начиная с 1208 года. Он получил свое название в честь реки Тверца, недалеко от устья которой располагается. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества: некогда лесная и болотистая территория быстро превратилась в одно из самых богатых и густонаселенных российских государств. После этого город соперничал с Москвой за статус политического центра Северо-Восточной Руси, подвергался неоднократным набегам монголо-татар, был разорен и опустошен в Смутное время и пережил мощные пожары во второй половине XVIII века.Здесь регулярно останавливались такие известные личности, как императрица Екатерина II, Александр Пушкин, Иван Крылов, Михаил Салтыков-Щедрин и Федор Достоевский.Многие исторические сооружения не сохранились, но уцелел собор “Белая Троица”, который возвели 1564 году, — это самое древнее каменное здание Твери. При этом в городе много красивых домов XVIII века, сочетающихся с более современными постройками.Как добраться до ТвериИз Москвы до Твери быстрее всего можно добраться на “Сапсане” — дорога займет около часа, а билет будет стоить от 1200 рублей. Есть и более недорогие варианты, например, на “Ласточке” — 2 часа, на пригородных и плацкартных поездах — 2-3 часа. Самый дешевый билет обойдется от 596 до 793 рублей. Из Санкт-Петербурга ехать придется 2,5-5 часов в зависимости от поезда. Например, на “Сапсане” от 1200 рублей.На автобусе добраться до Твери можно за 3 часа. Транспорт отправляется из аэропорта Внуково, билет стоит от 1000 рублей. Если ехать из Санкт-Петербурга, время в пути составит 6,5 часов.На машине проще всего воспользоваться платной трассой М-11 — дорога займет 1,5 часа, по Ленинградскому шоссе — 2,5-3 часа.Что посмотреть в Твери 2025Из-за удобного расположения между Санкт-Петербургом и Москвой на выходные сюда часто приезжают жители мегаполисов и близлежащих регионов. В Твери действительно есть на что посмотреть. К самым популярным достопримечательностям относятся набережная Степана Разина в самом центре города, Собор “Белая Троица”, Собор Вознесения Господня, Императорский путевой дворец, Трехсвятская улица и многое другое.ТОП интересных мест с описаниемНачать маршрут можно с пешеходной Трехсвятской улицы, которая расположена в историческом центре города.Трехсвятская улицаЭто одно из самых популярных мест Твери для отдыха и народных гуляний. Жители называют улицу тверским Арбатом из-за старинных двух- и трехэтажных зданий в классическом стиле.Трехсвятскую улицу заложили в 1763 после пожара, который уничтожил центральную часть города, поэтому она считается самой старой в Твери, а ее протяженность составляет почти 800 метров. При этом здесь нет каких-либо памятников и знаковых достопримечательностей, зато много магазинов, сувенирных лавок, ресторанов и кафе, которые находятся в исторических зданиях. Поэтому прогуляться по Трехсвятской стоит хотя бы из-за красивой архитектуры.Тверской императорский путевой дворецПутевой дворец возвели в 1764—1766 годах для отдыха членов императорской семьи по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Впервые императрица Екатерина II остановилась здесь в 1767 году. Позже во дворце жила сестра Александра I Великая княжна Екатерина Павловна, которая превратила его в центр культурной и светской жизни. Также именно тут Николай Карамзин читал императору отрывки из своей книги “История государства Российского”.Сейчас в здании располагается картинная галерея, где можно увидеть иконы, фрески и работы Айвазовского, Венецианова, Левитана, Рериха, Врубеля, Серова, Коровина и других. Входной билет стоит 350 рублей, чтобы попасть в оранжерею, расположенную на территории дворца, нужно доплатить 50 рублей.Набережная Степана РазинаНабережная Степана Разина — еще одно популярное у туристов место, которое находится на правом берегу Волги, ее длина составляет около 2 километров. Набережная по праву считается памятником градостроительства — здесь сохранились исторические каменные здания XVIII века, которые тянутся сплошным фасадом. Самые примечательные из них: дом купцов Куровых, Дом ворошиловских стрелков и кинотеатр “Звезда”. Также отсюда можно увидеть устье реки Тверцы, Нововолжский и Староволжский мосты, Успенский собор и Свято-Екатерининский женский монастырь.Набережная Афанасия НикитинаЕще одна набережная располагается на левом берегу реки и знаменита прежде всего памятником Афанасию Никитину — русскому путешественнику и писателю, который пешком достиг Индии за 30 лет до Васко да Гамы. Еще рядом находится церковь Трех Исповедников, построенная в 1731 году, и открывается красивый вид на набережную Степана Разина.Двор Пролетарки (Морозовский городок)Двор Пролетарки — это историко-архитектурный комплекс из 50 кирпичных промышленных зданий, построенных с 1858 по 1913 годы в стиле неоготики и модерна. Особенно примечательные из них — центральный казарменный корпус “Париж” и Народный театр.Парки и садыТверские парки и сады представляют собой уютные благоустроенные зеленые зоны, которые хорошо подходят для неспешных прогулок в теплое время года.Парк ПобедыПарк расположен в Центральном районе Твери и занимает около 11 гектаров площади. Здесь растет множество деревьев и кустарников, особенно красиво парк выглядит весной, когда начинают цвести яблони и сирень. Здесь ежегодно проводят выставку “Созвездие цветов”. Ближайшие достопримечательности: памятник Михаилу Кругу и Музей Козла.Дворцовый садСад располагается между Императорским Путевым дворцом и Набережной Михаила Ярославича, его площадь составляет 2,5 гектара. Обычно его посещают вместе с дворцом, при этом вход платный и стоит 50 рублей. Дворцовый сад открыт с 11:00 до 20:00 по будням, в выходные – с 11:00 до 18:00 часов.Здесь можно полюбоваться красивым ландшафтным дизайном, классическими скульптурами, среди которых римские, греческие боги и египетские мифические существа, отдохнуть в живописных уголках сада. В саду есть павильон Дворцовой оранжереи со множеством декоративных растений.Городской садГородской сад занимает археологически заповедную зону, раньше здесь находился Тверской кремль — древнее крепостное сооружение, которое было разрушено при пожаре в 1763 году. Сейчас в саду есть зоны для отдыха, кафе, аттракционы и площадки для детей, на территории установлены памятники Александру Пушкину, князю Михаилу Тверскому и Карлу Марксу. Еще отсюда открывается красивый вид на Путевой дворец, Волгу и церковь Трех Исповедников с памятником Афанасию Никитину.Соборы и церквиВ Твери более 30 культовых сооружений разных годов постройки — храмов, соборов, монастырей и часовен. Самое древнее из них датируется XVI веком.Собор “Белая Троица”Собор “Белая Троица” находится в районе Затьмачье и считается самым старым действующим храмом в городе, причем богослужения здесь не прекращались даже в советский период. Сейчас тут хранится ковчег с мощами преподобного Макария Калязинского, образ Святой Троицы XVI века, образ Николая Чудотворца “с деяниями”, икона “Небесная сень” XVI века и различные старинные предметы, предназначенные для богослужения.Собор Успения Пресвятой БогородицыУспенский собор — это единственное сооружение, оставшееся от Успенского монастыря, который был основан в середине XIII века и уничтожен в 1930-е годы прошлого столетия. При этом сам собор построили в 1722 году в стиле московского барокко. Сейчас здесь проводят регулярные богослужения, а из святынь тут находятся икона преподобного Максима Грека и Филиппа Московского с частицами мощей.Церковь Трех ИсповедниковЦерковь Трех Исповедников, которая иначе называется Воскресенской, расположилась на берегу Волги и была основана в 1731 году. Свое название получила в честь святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Это единственная в Твери православная церковь, которая сочетает в себе три архитектурных стиля: ампир, барокко и классицизм. Хоть внутри убранство церкви не очень богатое, здесь есть необычные архитектурные решения. Например, балкон на втором этаже, а в нишах находятся восстановленные скульптуры ангелов.Скорбященская церковьНаходится в южной части улицы Андрея Дементьева и была построена в конце XVIII века на месте уничтоженной в пожаре деревянной церкви. Скорбященская церковь считается уникальной — это единственное культовое православное сооружение в городе, основа которого выполнена в виде ротонды в стиле классицизма, а внутри располагается семигранный алтарь в стиле барокко.Музеи и театрыВ Твери есть несколько профессиональных театров, государственные и частные музеи, дворцы культуры и академическая филармония.Тверской городской музейно-выставочный центрЭто главная выставочная площадка Твери. Музей поделен на три зала: большой, малый и лекционный, в которых устраивают выставки не только местных мастеров, но и художников мирового масштаба. Кроме экскурсий здесь проводят лекции, творческие встречи с деятелями искусства, концерты, арт-вечера и интерактивные мероприятия. При этом цены на билеты зависят от выставки и варьируются от 80 до 700 рублей за экскурсию с гидом. Музейно-выставочный центр по будням работает с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00.Музей козлаКозел считается неофициальным символом региона — по одной из версий, раньше козлами называли жителей Тверской области из-за их решительности и упорства. Поэтому в 2008 году кандидат исторических наук Владимир Лавренов решил открыть музей, посвященный этому животному. Самый первый экземпляр музея куплен всего за 50 рублей — это была простая пластмассовая игрушка в виде парнокопытного. Сейчас в музее более 5000 экспонатов из 40 стран мира — это игрушки, фигурки, монеты, статуэтки и другие вещи с изображением козла. Также здесь проводят семинары, лекции, образовательные и развлекательные программы для взрослых и детей.Музей тверского бытаМузей входит в состав Тверского государственного объединенного музея и включает в себя городскую усадьбу, в которую помимо главного дома входят флигели, каретный сарай, амбар и двухэтажный дом купцов Арефьевых. Внутри зданий открыты экспозиции, демонстрирующие быт купцов, ремесленников и крестьян рубежа XIX – ХХ веков. Посещение каждой экспозиции нужно оплачивать отдельно — билеты стоят от 100 до 150 рублей, детей до 16 лет пускают бесплатно. Детский музейный центрВ Детском музейном центре проводят выставки, лекции, концерты и разнообразные мастер-классы. Например, здесь можно научиться гончарному делу, расписать деревянное изделие в народном стиле, сделать сувенир или игрушку в разных художественных техниках. Также на базе музея есть театр теней. Сейчас до начала зимы в музее проводят выставку “По следам древней жизни”, посвященную вымершим представителям флоры и фауны. При этом детей до 16 лет пускают бесплатно, для остальных билеты стоят от 80 до 100 рублей.Тверской театр драмыИстория театра началась еще в 1745 году при Тверской духовной семинарии, что сделало его одним из самых старых и знаковых провинциальных театров страны. На его сцене показывают не только русскую и зарубежную классику, но и спектакли по пьесам современных драматургов, а также сказки и музыкальные постановки для детей.Тверской театр куколТверской государственный театр кукол появился в военные годы (весной 1944 года) и работает до сих пор. В основе репертуара — сказки и произведения классической литературы, как русской, так и зарубежной. Кроме детских спектаклей, здесь можно увидеть постановки для семейного просмотра и для взрослых. Например, экспериментальный спектакль для старшей аудитории “Фрида. Memoria”, рассказывающий о судьбе художницы Фриды Кало.Красивые места в окрестностях ТвериЕсли ехать из Москвы в Тверь на машине, на въезде в область можно увидеть музейно-храмовый комплекс “Завидово”, который включает в себя две церкви и четыре музея. Тут хорошо выпить чая в интерьере русской избы, посетить Музей народных промыслов и познакомиться с богатой историей села Завидово.На подъезде к Твери располагается музей Калининского фронта, посвященный Великой Отечественной войне и боевым действиям на территории Тверской области. Еще одна достопримечательность области — усадьба Домотканово, в которой расположен Мемориальный музей художника Валентина Серова.В 55 километрах на северо-запад от Твери находится город Торжок, знаменитый архитектурными памятниками XVII—XIX веков, храмами и монастырями. Если позволяет время, можно посетить и затопленную колокольню Калязина, озеро Селигер или доехать до Ржева, где стоит известный памятник Советскому солдату.ЭкскурсииЧтобы лучше познакомиться с Тверью и ее богатой историей, можно отправиться в обзорную экскурсию. Обычно она длится 1,5-3 часа, за которые можно увидеть основные достопримечательности и узнать подробнее о каждой из них. Как правило, в маршрут входят набережные, Путевой дворец, Трехсвятская улица и музеи. Популярностью пользуются и необычные экскурсии. Например, прогулки с купцом, “Тверь Михаила Круга”, развлекательные квесты, путешествие по Морозовскому городку и другие. Цены на них варьируются от 3 до 5 тысяч рублей. Если выезжать в область, то поездка обойдется дороже — до 10 тысяч рублей. Такие экскурсии предполагают посещение нескольких городов в окрестностях и могут занять целый день.Самостоятельный маршрут по Твери за 1 деньВсе главные достопримечательности города находятся в центре, их легко осмотреть за один день. Начать прогулку можно с Трехсвятской улицы, после чего заглянуть в Музей козла. Неподалеку также располагается памятник Михаилу Кругу и музей его имени. После этого через Советскую улицу можно выйти на набережную Степана Разина, а затем на набережную Михаила Ярославича, которая находится за Нововолжским мостом. Отсюда в пешей доступности Путевой дворец и Городской сад. Другой маршрут: Трехсвятская улица — Музей Козла — Музей Плюшкина — Музейно-выставочный центр — набережная Степана Разина — Путевой дворец — набережная Афанасия Никитина — Музей тверского быта.Еще один вариант: Старый вокзал — Музей Козла — Трехсвятская улица — Советская улица — Смотровая “Тверь на ладони” — набережная Степана Разина — Музей тверского быта — Путевой дворец — Собор “Белая Троица” — Морозовский городок.Советы туристамТверь действительно можно осмотреть за один день, поэтому если поездка планируется на два дня, второй лучше посвятить путешествию в окрестности города, например, в Торжок. Также заранее нужно проверить режим работы музеев, потому что многие из них не работают в понедельник или вторник.Куда сходить с детьмиВ Твери много мест для отдыха с детьми. В самом начале прогулки можно зайти в Музей козла, а затем в Музей Плюшкина, где собраны предметы советской эпохи, некоторые из которых разрешено трогать. Здесь детям особенно нравятся игрушки из прошлого. В Городском саду есть аттракционы: колесо обозрения, карусели, паровозик и батуты, но работают они только в мае и в летние месяцы. Также можно зайти в Театр кукол, Детский музейный центр, Детский парк, музей занимательных наук “Эксперимент Лэнд”, Тверской театр юного зрителя.Что привезти из сувенировЗа сувенирами следует отправляться на Трехсвятскую улицу, где много сувенирных лавок. Кроме стандартных магнитов с изображением города из поездки можно привезти поделки и посуду из бересты, фигурку тверского козла из одноименного музея, работы местных брендов и мастеров. Особая гордость региона — новоторжская майолика. Это керамика с использованием обожженной глины и расписной глазури. В качестве сувенира подойдут фигурки с главными достопримечательностями города, расписанные вручную. Другие варианты: поделки из дерева, изделия, вышитые золотым шитьем, тверские рубахи, льняная одежда, тверские пряники и т.д.Особенности климатаКлимат Твери мало чем отличается от московского — здесь умеренно холодная и достаточно длинная зима и теплое, но влажное лето. При этом самым холодным месяцем считается февраль со средней температурой −7,6 °C, а самым теплым — июль, когда столбик термометра поднимается до 18-20 °C и выше. Осенью в городе часто бывает пасмурно и дождливо, а весной обычно солнечно и сухо, но бывает прохладно, потому что температура воздуха повышается медленно.Когда лучше ехатьЛучше всего посетить Тверь летом, когда погода теплая для долгих прогулок или в конце весны, когда достаточно тепло, но при этом не жарко. Зимой в городе красиво, но холодно, поэтому туристы обычно приезжают на 2-3 дня на новогодние праздники.На чем передвигаться по городуПамятные места города находятся недалеко друг от друга, поэтому их можно обойти пешком. В более отдаленные удобнее всего ехать на такси. Также ходят автобусы и другой городской транспорт.Еда и рестораныМногие кафе и рестораны находятся на Трехсвятской улице, поэтому можно перекусить там. Например, в “Сковородке”. Заведение славится демократичными ценами. Также тут находится “Chicken House”, который подойдет для любителей фастфуда. На Советской улице есть кафе “Манилов”, где подают вкусные бизнес-ланчи, а еще популярностью пользуются бар “Старый чемодан” и кафе “Breakfast Band”. Для ценителей кофе подойдут кофейни “Таун”, “Монкафе” и “Buna Buna”.Где остановитьсяУдобнее всего бронировать жилье в центре города. Например, недалеко от волжских набережных, Трехсвятской улицы, Путевого дворца и Городского сада находится отель “Губернаторъ”, который располагается в здании XVIII века. Цены на номера начинаются от 5000 рублей. В центральной части Твери можно снять апартаменты или заселиться в хостел. Для тех, кто любит загородный отдых, подойдет “Тверь Парк отель”. Он находится в 12 километрах от города в березовой роще прямо на берегу Волги.

https://ria.ru/20250302/ozero-2002269928.html

https://ria.ru/20250320/aeroflot-2006212691.html

https://ria.ru/20250319/samara-1897033499.html

https://ria.ru/20250319/nizhniy_novgorod-1904744768.html

https://ria.ru/20250319/kislovodsk-1899489704.html

https://ria.ru/20250318/yoshkar-ola-1902637374.html

https://ria.ru/20250318/ekaterinburg-1908176726.html

https://ria.ru/20250318/vyborg-1898115005.html

https://ria.ru/20250318/dostoprimechatelnosti-1903899969.html

https://ria.ru/20250317/sakura-2005566241.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, туризм, маршруты - туризм