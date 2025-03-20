https://ria.ru/20250320/sud-2006337396.html

Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион рублей

Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион рублей - РИА Новости, 20.03.2025

Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию "Манила", совладельцем которой выступает Ксения Собчак, выплатить в пользу частной... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:38:00+03:00

2025-03-20T23:38:00+03:00

2025-03-20T23:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

ксения собчак

коммерческая недвижимость

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию "Манила", совладельцем которой выступает Ксения Собчак, выплатить в пользу частной предпринимательницы 1 миллион рублей за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску, следует из материалов дела. Истцом выступила индивидуальный предприниматель Вера Абель, которая, согласно материалам дела, является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Ее иск к ООО "Манила" связан с использованием в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака (VETER). Как указал арбитражный суд, факт принадлежности товарного знака истцу и нарушения ответчиком исключительного права подтверждается совокупностью представленных доказательств, в том числе "свидетельством на товарные знаки, фотографиями ресторана ответчика, кассовыми чеками, и ответчиком по существу не оспорен". Изначально Абель просила взыскать за нарушение прав на товарный знак пять миллионов рублей, но суд снизил компенсацию до одного миллиона рублей, "исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности". "Обязать общество с ограниченной ответственностью "Манила"... прекратить использование товарного знака VETER... в ресторане... в том числе удалить обозначение с вывесок, внутреннего оформления ресторана... Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Манила"... в пользу индивидуального предпринимателя Абель Веры Алексеевны... за нарушение исключительного права на товарные знаки... компенсацию в размере 1000000,00 рублей", – говорится в решении арбитражного суда Петербурга. По данным сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях, ООО "Манила" занимается ресторанным бизнесом, а его учредителями выступают Ксения Собчак и Антон Пинский.

https://ria.ru/20241023/sobchak-1979466739.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, ксения собчак, коммерческая недвижимость, россия