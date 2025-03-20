https://ria.ru/20250320/shojgu-2006251204.html

Шойгу прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

Шойгу прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 20.03.2025

Шойгу прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности защиты Евросоюза французским ядерным оружием, отмеченное популистскими лозунгами, несет прямую... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:10:00+03:00

2025-03-20T17:10:00+03:00

2025-03-20T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности защиты Евросоюза французским ядерным оружием, отмеченное популистскими лозунгами, несет прямую угрозу всему мировому сообществу, и Россия относится к этому со всей серьезностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. "Конечно, мы обратили внимание на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который, ссылаясь на некие договоренности с другими европейскими лидерами, объявляет себя лично главным защитником Европы от выдуманной им же российской агрессии. При этом, объявляя нашу страну агрессором, Макрон забывает, что Россия не раз спасала Францию от полного краха", - сказал Шойгу журналистам. Секретарь Совета безопасности напомнил факты из истории. "По итогам Венского конгресса 1815 года, который подвел черту под долгой и кровопролитной эпохой наполеоновских войн, Франция не только не лишилась значительных территорий и ресурсов, но и фактически осталась в статусе великой державы. Основная заслуга в этом принадлежит российскому императору Александру I. Другой эпизод, в котором наша страна помогла Франции отстоять свою государственность, относится к эпохе Первой мировой войны. Проявляя солидарность с дружественной Францией, Россия вступила в войну с Германией и ценой жизней тысяч русских солдат спасла Париж от немецкой оккупации. Французский маршал Фердинанд Фош вспоминал: "Если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего мы обязаны России", - добавил Шойгу. Большое содействие Россия оказала Франции в еще один переломный момент ее истории – в период Второй мировой войны, напомнил он. "Несмотря на катастрофический разгром Франции всего за 40 дней в начале этого конфликта, благодаря твердой позиции руководства СССР, ей удалось получить статус страны-победительницы, а позднее – стать постоянным членом Совета Безопасности ООН", - сказал Шойгу. Он добавил, что в годы Второй мировой войны советские и французские солдаты совместно воевали против общего Адольфа Гитлера. "Хотя ради сохранения исторической правды и уважения памяти павших мы помним и о том, что отдельные французские соединения принимали участие в блокаде Ленинграда вместе с фашистской Германией, а французские подразделения СС из добровольческой дивизии "Шарлемань" до последнего обороняли Рейсхканцелярию мае 1945-го. Мы все это помним", - сказал Шойгу. "Что касается Эммануэля Макрона, то он в очередной раз прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза. Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается – его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов", - отметил секретарь СБ РФ. Шойгу рассказал, что Франция обладает ядерным арсеналом, который, по данным ООН, насчитывает примерно 290 боеголовок. Более того, в распоряжении Парижа имеется "уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении", добавил он. "И, несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении в том, что рассуждения о "французском ядерном зонтике над Европой" - не более, чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению Президента Франции со всей серьезностью. Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу. Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ", - подчеркнул секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, заявления Макрона "сделаны не на пустом месте", они отражают те "антироссийские настроения, которые царят сегодня в Европе". "Неслучайно риторика французского президента была дружно подхвачена функционерами Евросоюза, в первую очередь главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отмечаем, что она все более настойчиво призывает поддержать разработанную ей программу "Перевооружим Европу", как вы правильно заметили, предусматривающую выделение около 800 миллиардов евро на обеспечение безопасности Европы", - добавил секретарь СБ РФ. "Однако дальше всех пошел известный своими русофобскими настроениями польский премьер Дональд Туск, который сначала призвал ЕС вступить в гонку вооружений с Россией, а затем вовсе заявил о намерении получить доступ к ядерному оружию", - отметил Шойгу. "Брюссельские бюрократы", предъявляя России новые "абсурдные" обвинения в агрессивности, должны помнить о том, что именно Россия всегда была привержена принципам равной и неделимой безопасности в Европе, предлагая европейцам открытое и честное партнерство, подчеркнул Шойгу. "Как мы сегодня видим, наши партнеры избрали другой путь – вражды и отчуждения, который не имеет перспектив и ведет в тупик. В данном контексте остается лишь констатировать недальновидность и полное отсутствие исторической памяти у нынешних европейских "начальников", плохо усвоивших горькие уроки мировых войн", - резюмировал секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html

https://ria.ru/20250309/medvedev-2003919299.html

https://ria.ru/20250307/volodin-2003543218.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

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