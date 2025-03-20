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Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США - РИА Новости, 21.03.2025
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21:42 20.03.2025 (обновлено: 00:02 21.03.2025)
https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html
Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США
Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США - РИА Новости, 21.03.2025
Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США
Представители российского внешнеполитического ведомства не будут принимать участие в предстоящей встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-20T21:42:00+03:00
2025-03-21T00:02:00+03:00
россия
саудовская аравия
украина
мария захарова
эр-рияд (город)
сша
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представители российского внешнеполитического ведомства не будут принимать участие в предстоящей встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Ведомостям".В четверг помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем сообщил, что российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта.С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250320/svo-2006275213.html
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саудовская аравия
украина
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россия, саудовская аравия, украина, мария захарова, эр-рияд (город), сша
Россия, Саудовская Аравия, Украина, Мария Захарова, Эр-Рияд (город), США
Захарова раскрыла детали предстоящих переговоров России и США

Захарова: представители МИД не поедут на встречу с делегацией США в Эр-Рияд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Представители российского внешнеполитического ведомства не будут принимать участие в предстоящей встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Ведомостям".
В четверг помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем сообщил, что российско-американские переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта.
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Вчера, 18:20
С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Москва - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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РоссияСаудовская АравияУкраинаМария ЗахароваЭр-Рияд (город)США
 
 
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