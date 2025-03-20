https://ria.ru/20250320/karasinyj-2006226463.html
Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде
Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.03.2025
Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде
Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:41:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
сша
россия
украина
юрий ушаков
майк уолтц
григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков. "Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике", - отметил он. Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. "Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно". "Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", - добавил Ушаков. "В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - рассказал помощник российского лидера. Ушаков рассказал, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы. "Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.
https://ria.ru/20250320/ushakov-2006225875.html
https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html
https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006195907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, юрий ушаков, майк уолтц, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, оон
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Майк Уолтц, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, ООН
Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде
Карасин и Беседа 24 марта возглавят делегацию экспертов в Эр-Рияде
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.
"Мы условились с господином Уолтцем
, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации
по международным делам Григорий Карасин
и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков
.
"Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике", - отметил он.
Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта.
"Помощник президента США
по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно".
"Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", - добавил Ушаков.
"В этот раз в русле достигнутой между президентами России
и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря
. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН
Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - рассказал помощник российского лидера.
Ушаков рассказал, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.
"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.