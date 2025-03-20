https://ria.ru/20250320/karasinyj-2006226463.html

Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде

Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 20.03.2025

Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов на переговорах в Эр-Рияде

Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:41:00+03:00

2025-03-20T15:41:00+03:00

2025-03-20T15:41:00+03:00

сша

россия

украина

юрий ушаков

майк уолтц

григорий карасин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков. "Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике", - отметил он. Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта. "Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что общается с Уолтцем "по телефону регулярно". "Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", - добавил Ушаков. "В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - рассказал помощник российского лидера. Ушаков рассказал, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы. "Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - подытожил Ушаков.

https://ria.ru/20250320/ushakov-2006225875.html

https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html

https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006195907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, украина, юрий ушаков, майк уолтц, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, оон