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СМИ: глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании - РИА Новости, 20.03.2025
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20:25 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kallas-2006316634.html
СМИ: глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании
СМИ: глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, считающая, что именно она должна представлять Европу на переговорах о завершении конфликта на Украине, обиделась на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:25:00+03:00
2025-03-20T20:25:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
педро санчес
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, считающая, что именно она должна представлять Европу на переговорах о завершении конфликта на Украине, обиделась на премьера Испании Педро Санчеса, предложившего назначить для этих целей отдельного представителя ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата. "Санчес разозлил Каю Каллас... Каллас ответила на предложение лидера социалистов, заявив, что она как самый высокопоставленный дипломат ЕС является подходящим человеком для проведения переговоров о завершении конфликта с российскими и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении портала. Ранее Санчес заявлял, что уже несколько месяцев правительство Финляндии, а также глава Евросовета Антониу Кошта отстаивают необходимость того, чтобы Европа сделала "шаг вперед" для участия в переговорах, которые сейчас ведутся между Соединенными Штатами, Россией и Украиной. Глава дипломатии ЕС ранее неоднократно призывала наращивать поддержку Украины, чтобы "обеспечить победу" Киева на поле боя, и утверждала, что время для мирных усилий еще не пришло. Она также публично критиковала президента США Дональда Трампа, жалуясь, что он якобы говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь с "новыми друзьями". Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. В четверг помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил журналистам о том, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250320/es-2006240433.html
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988767324.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, педро санчес, владимир путин, евросоюз, евросовет
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Педро Санчес, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет
СМИ: глава дипломатии ЕС разозлилась на премьера Испании

Каллас разозлило предложение назначить отдельного представителя ЕС по Украине

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, считающая, что именно она должна представлять Европу на переговорах о завершении конфликта на Украине, обиделась на премьера Испании Педро Санчеса, предложившего назначить для этих целей отдельного представителя ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
"Санчес разозлил Каю Каллас... Каллас ответила на предложение лидера социалистов, заявив, что она как самый высокопоставленный дипломат ЕС является подходящим человеком для проведения переговоров о завершении конфликта с российскими и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении портала.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Вчера, 16:36
Ранее Санчес заявлял, что уже несколько месяцев правительство Финляндии, а также глава Евросовета Антониу Кошта отстаивают необходимость того, чтобы Европа сделала "шаг вперед" для участия в переговорах, которые сейчас ведутся между Соединенными Штатами, Россией и Украиной.
Глава дипломатии ЕС ранее неоднократно призывала наращивать поддержку Украины, чтобы "обеспечить победу" Киева на поле боя, и утверждала, что время для мирных усилий еще не пришло. Она также публично критиковала президента США Дональда Трампа, жалуясь, что он якобы говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь с "новыми друзьями".
Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Евросоюз должен присутствовать на переговорах по Украине, заявила Каллас
12 декабря 2024, 11:38
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
В четверг помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил журналистам о том, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Вчера, 17:30
 
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