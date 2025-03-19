Евросоюз обеспокоен арестом мэра Стамбула, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Турцию уважать демократические ценности
© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность арестом оппозиционного турецкого политика и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, призвала Турцию уважать демократические ценности.
"Арест мэра вызывает глубокую обеспокоенность. Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна уважать демократические ценности, в особенности права избранных деятелей", - сказал фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, Турция должна соблюдать фундаментальные принципы демократии.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду утром главная прокуратура города. На этом фоне турецкая лира обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры за доллар.
Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
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