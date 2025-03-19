https://ria.ru/20250319/ek-2006052809.html

Евросоюз обеспокоен арестом мэра Стамбула, заявила глава ЕК

Евросоюз обеспокоен арестом мэра Стамбула, заявила глава ЕК - РИА Новости, 19.03.2025

Евросоюз обеспокоен арестом мэра Стамбула, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность арестом оппозиционного турецкого политика и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, призвала Турцию... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:34:00+03:00

2025-03-19T19:34:00+03:00

2025-03-19T19:34:00+03:00

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность арестом оппозиционного турецкого политика и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, призвала Турцию уважать демократические ценности. "Арест мэра вызывает глубокую обеспокоенность. Как член Совета Европы и кандидат на вступление в Евросоюз Турция должна уважать демократические ценности, в особенности права избранных деятелей", - сказал фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, Турция должна соблюдать фундаментальные принципы демократии. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду утром главная прокуратура города. На этом фоне турецкая лира обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры за доллар. Ранее генеральная прокуратура Турции направила запрос в Стамбульский университет с целью проверки подлинности и юридической силы диплома Имамоглу по специальности "управление бизнесом". Подозрения правоохранителей вызвали возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, так как учебное заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу. Примечательно, что оппозиционный мэр Стамбула пока единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймериз от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается самым главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов в парламенте). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в кандидаты в президенты только лицам с законченным высшим образованием.

https://ria.ru/20250319/protest-2006050350.html

https://ria.ru/20250319/mer-2006002404.html

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в мире, турция, стамбул, брюссель, урсула фон дер ляйен, реджеп тайип эрдоган, еврокомиссия, совет европы, евросоюз