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Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005626217.html
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко
Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:31:00+03:00
2025-03-18T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, интернациональный легион территориальной обороны украины и часть 42-й отдельной механизированной бригады вооруженные формирования Украины перебрасывают в район Красноармейска", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что оставшиеся силы ВСУ на харьковском направлении уже не могут вести активные штурмы, но их достаточно для обороны позиций. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
донецкая народная республика
украина
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волчанск, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко

Марочко: Киев перебросил часть сил с Харьковского направления на Красноармейское

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, интернациональный легион территориальной обороны украины и часть 42-й отдельной механизированной бригады вооруженные формирования Украины перебрасывают в район Красноармейска", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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Эксперт отметил, что оставшиеся силы ВСУ на харьковском направлении уже не могут вести активные штурмы, но их достаточно для обороны позиций.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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