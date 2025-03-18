https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005626217.html

Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко

Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025

Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко

Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:31:00+03:00

2025-03-18T06:31:00+03:00

2025-03-18T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

донецкая народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, интернациональный легион территориальной обороны украины и часть 42-й отдельной механизированной бригады вооруженные формирования Украины перебрасывают в район Красноармейска", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что оставшиеся силы ВСУ на харьковском направлении уже не могут вести активные штурмы, но их достаточно для обороны позиций. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волчанск, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире