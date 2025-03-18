https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005626217.html
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 18.03.2025
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко
Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:31:00+03:00
2025-03-18T06:31:00+03:00
2025-03-18T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинское командование перебросило часть подразделений из района Волчанска и Липцов в Харьковской области на красноармейское направление в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Из районов населенных пунктов Липцы и Волчанск отмечено убытие оперативных резервов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... По предварительной информации, интернациональный легион территориальной обороны украины и часть 42-й отдельной механизированной бригады вооруженные формирования Украины перебрасывают в район Красноармейска", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что оставшиеся силы ВСУ на харьковском направлении уже не могут вести активные штурмы, но их достаточно для обороны позиций. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев перебросил часть сил на Красноармейское направление, заявил Марочко
Марочко: Киев перебросил часть сил с Харьковского направления на Красноармейское