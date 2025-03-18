https://ria.ru/20250318/resheno-2005609513.html

"Уже решено": в Раде заявили о завершении конфликта на Украине

"Уже решено": в Раде заявили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

"Уже решено": в Раде заявили о завершении конфликта на Украине

Украина пытается сохранить видимость сопротивления условиям мира, которые ей поставят, но она готова на них пойти, заявил депутат Рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:39:00+03:00

2025-03-18T00:39:00+03:00

2025-03-18T03:47:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

александр дубинский

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украина пытается сохранить видимость сопротивления условиям мира, которые ей поставят, но она готова на них пойти, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Фактически, Украина согласна на все. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано", — пишет он.Политик отметил, что условия, озвучиваемые со стороны Украины не имеют ничего общего с громкими заявлениями Зеленского о мнимой победе на земле и в воздухе, вступлении в НАТО и возврате территорий.Мирный процессВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250317/evropa-2005414627.html

https://ria.ru/20250317/tramp-2005606044.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский