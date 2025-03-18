"Уже решено": в Раде заявили о завершении конфликта на Украине
Депутат Рады Дубинский: Украина сохраняет видимость сопротивления условиям мира
Флаг Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украина пытается сохранить видимость сопротивления условиям мира, которые ей поставят, но она готова на них пойти, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Фактически, Украина согласна на все. А вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Видимость сопротивления тому, что уже решено и согласовано", — пишет он.
Политик отметил, что условия, озвучиваемые со стороны Украины не имеют ничего общего с громкими заявлениями Зеленского о мнимой победе на земле и в воздухе, вступлении в НАТО и возврате территорий.
Мирный процесс
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.