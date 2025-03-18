https://ria.ru/20250318/peterburg-2005770292.html

В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины - РИА Новости, 18.03.2025

В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в разных регионах России семь человек, которые, предположительно, выступали пособниками телефонных мошенников с Украины,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:20:00+03:00

2025-03-18T17:20:00+03:00

2025-03-18T17:20:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали в разных регионах России семь человек, которые, предположительно, выступали пособниками телефонных мошенников с Украины, передав им доступ к более 10 тысячам аккаунтов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сотрудники УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий – ред.) ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых человек на территории нескольких регионов. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам с Украины", – говорится в сообщении. В числе задержанных - два брата из Тульской области, 18-летний житель Кемеровской области, 17-летний житель Тюменской области, два 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Башкирии. По оперативным данным, на их счету более 1,3 тысячи эпизодов противоправной деятельности. Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и мошенничестве, 60 из них расследуются полицейским следствием в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, подозреваемые покупали сим-карты разных операторов связи, регистрировались в мессенджере, а затем передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России. "В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали от 5 до 25 долларов США в криптовалюте", – добавляется в сообщении. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты, сим-карты, ноутбуки и системные блоки. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.

https://ria.ru/20250318/gosduma-2005762963.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, украина