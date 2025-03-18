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В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины - РИА Новости, 18.03.2025
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17:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/peterburg-2005770292.html
В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины
В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины - РИА Новости, 18.03.2025
В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины
Полицейские Санкт-Петербурга задержали в разных регионах России семь человек, которые, предположительно, выступали пособниками телефонных мошенников с Украины,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:20:00+03:00
2025-03-18T17:20:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали в разных регионах России семь человек, которые, предположительно, выступали пособниками телефонных мошенников с Украины, передав им доступ к более 10 тысячам аккаунтов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сотрудники УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий – ред.) ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых человек на территории нескольких регионов. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам с Украины", – говорится в сообщении. В числе задержанных - два брата из Тульской области, 18-летний житель Кемеровской области, 17-летний житель Тюменской области, два 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Башкирии. По оперативным данным, на их счету более 1,3 тысячи эпизодов противоправной деятельности. Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и мошенничестве, 60 из них расследуются полицейским следствием в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, подозреваемые покупали сим-карты разных операторов связи, регистрировались в мессенджере, а затем передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России. "В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали от 5 до 25 долларов США в криптовалюте", – добавляется в сообщении. В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты, сим-карты, ноутбуки и системные блоки. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.
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происшествия, россия, санкт-петербург, украина
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина
В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Петербурге задержали семь человек, помогавших телефонным мошенникам с Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга задержали в разных регионах России семь человек, которые, предположительно, выступали пособниками телефонных мошенников с Украины, передав им доступ к более 10 тысячам аккаунтов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники УБК (управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий – ред.) ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых человек на территории нескольких регионов. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам с Украины", – говорится в сообщении.
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В числе задержанных - два брата из Тульской области, 18-летний житель Кемеровской области, 17-летний житель Тюменской области, два 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Башкирии. По оперативным данным, на их счету более 1,3 тысячи эпизодов противоправной деятельности.
Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и мошенничестве, 60 из них расследуются полицейским следствием в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По предварительным данным, подозреваемые покупали сим-карты разных операторов связи, регистрировались в мессенджере, а затем передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. В дальнейшем с этих номеров аферисты звонили гражданам по всей России.
"В общей сложности были собраны и переданы на Украину данные более 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт сообщники получали от 5 до 25 долларов США в криптовалюте", – добавляется в сообщении.
В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты смартфоны, банковские карты, сим-карты, ноутбуки и системные блоки. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.
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