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В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах - РИА Новости, 18.03.2025
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10:17 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/peterburg-2005646763.html
В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах
В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах - РИА Новости, 18.03.2025
В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:17:00+03:00
2025-03-18T10:17:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина и четверых предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве при госзакупке противогазов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ. Срок меры - 1 месяц 27 суток (11, 12 мая 2025 года в зависимости от даты задержания)", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что не позднее 13 сентября 2023 года у начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Сайфулина и иных неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств бюджета региона, предназначенных для покупки противогазов, необходимых для организации формирования резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области. С 13 сентября 2023 года по 1 октября 2024 года управление заключило 6 государственных контрактов на поставку противогазов с различными фирмами. При этом противогазы не соответствовали требованиям качества, установленным в эксплуатационной документации и в вышеуказанных контрактах. "Всем было известно, что указанные противогазы не допущены до обращения на товарном рынке РФ и не могут считаться безопасными для потенциальных пользователей, а также не могут быть использованы в качестве средств индивидуальной защиты", - говорится в релизе. В коммерческие организации были перечислены более 238 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению, заявляет следствие. В пресс-службе судов уточнили, что Зиновьев является замгендиректора ООО "Таганай АВМ", Марков и Дмитриев - фактические руководители ООО "Каскад", а Ажойчик - гендиректор ООО "Таганай АВМ". Все эти фирмы участвовали в закупке противогазов для Ленобласти.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах

В Петербурге арестовали пять человек по делу об аферах при закупках противогазов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина и четверых предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве при госзакупке противогазов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ. Срок меры - 1 месяц 27 суток (11, 12 мая 2025 года в зависимости от даты задержания)", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что не позднее 13 сентября 2023 года у начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Сайфулина и иных неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств бюджета региона, предназначенных для покупки противогазов, необходимых для организации формирования резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области.
С 13 сентября 2023 года по 1 октября 2024 года управление заключило 6 государственных контрактов на поставку противогазов с различными фирмами. При этом противогазы не соответствовали требованиям качества, установленным в эксплуатационной документации и в вышеуказанных контрактах.
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"Всем было известно, что указанные противогазы не допущены до обращения на товарном рынке РФ и не могут считаться безопасными для потенциальных пользователей, а также не могут быть использованы в качестве средств индивидуальной защиты", - говорится в релизе.
В коммерческие организации были перечислены более 238 миллионов рублей, которыми фигуранты распорядились по собственному усмотрению, заявляет следствие.
В пресс-службе судов уточнили, что Зиновьев является замгендиректора ООО "Таганай АВМ", Марков и Дмитриев - фактические руководители ООО "Каскад", а Ажойчик - гендиректор ООО "Таганай АВМ". Все эти фирмы участвовали в закупке противогазов для Ленобласти.
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