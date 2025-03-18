Госдума приняла закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ
Госдума приняла закон о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех субъектах РФ в 2025 г
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России.
Особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году будет в трех субъектах России: в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Власти этих регионов будут вправе устанавливать перечень профессий, прием на обучение, по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.
Согласно изменениям для получения аттестата тем, кто планирует поступать в техникум и колледж, в экспериментальных субъектах РФ нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.
Также школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.
Изначально законопроектом предлагалось установить особый порядок сдачи ОГЭ и приема на обучение по СПО в 12 субъектах России. Однако депутаты Госдумы вернулись к процедуре второго чтения и изменили список регионов-участников, согласно критериями, которые были определены кабмином.
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