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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы - РИА Новости, 18.03.2025
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:22:00+03:00
2025-03-18T17:22:00+03:00
2025-03-18T18:05:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
https://ria.ru/20250312/matvienko-2004562824.html
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общество, валентина матвиенко, валерий фальков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Валентина Матвиенко, Валерий Фальков, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
Фальков: Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы