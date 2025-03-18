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Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы - РИА Новости, 18.03.2025
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17:22 18.03.2025 (обновлено: 18:05 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы - РИА Новости, 18.03.2025
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:22:00+03:00
2025-03-18T18:05:00+03:00
общество
валентина матвиенко
валерий фальков
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
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общество, валентина матвиенко, валерий фальков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Валентина Матвиенко, Валерий Фальков, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

Фальков: Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В СФ объяснили слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы
12 марта, 16:18
 
ОбществоВалентина МатвиенкоВалерий ФальковГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Совет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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