https://ria.ru/20250318/minobrnauki-2005772623.html

Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы - РИА Новости, 18.03.2025

Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в вузы

Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:22:00+03:00

2025-03-18T17:22:00+03:00

2025-03-18T18:05:00+03:00

общество

валентина матвиенко

валерий фальков

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобрнауки усилит работу по ограничению платного приема в российские вузы и сделает соответствующие корректировки, сообщил глава министерства Валерий Фальков. "Мы считаем, что мы такую работу сейчас усилим совместно с коллегами из Рособрнадзора, с коллегами из комитета (Госдумы по науке и высшему образованию. - ред.), соответствующие корректировки сделаем, добьемся того, чтобы эти диспропорции исключить, особенно, в части… платного приема", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы. Позже начальник управления информации и взаимодействия со СМИ Владислав Пономаренко пояснил, что Матвиенко обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.

https://ria.ru/20250312/matvienko-2004562824.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валентина матвиенко, валерий фальков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование