https://ria.ru/20250318/gosduma-2005686079.html

Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах - РИА Новости, 18.03.2025

Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:43:00+03:00

2025-03-18T12:43:00+03:00

2025-03-18T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах России. Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится. Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.

https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003241793.html

https://ria.ru/20250317/ege-1734473764.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование