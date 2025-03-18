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Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах - РИА Новости, 18.03.2025
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12:43 18.03.2025 (обновлено: 12:49 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005686079.html
Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах - РИА Новости, 18.03.2025
Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:43:00+03:00
2025-03-18T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах России. Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится. Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.
https://ria.ru/20250305/chernyshenko-2003241793.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

ГД приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах в 2025 году

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах России.
Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Правительство в целом поддерживает эксперимент с ОГЭ, сообщил Чернышенко
5 марта, 16:28
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится.
Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
17 марта, 14:18
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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