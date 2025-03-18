Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ
Счетная палата: доля НДФЛ в доходах бюджетов регионов выросла до 32,7 процента
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов в 2024 году выросла до 32,7%, рост поступлений по этому налогу при снижении ряда других налогов компенсировал динамику налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год.
"Несмотря на снижение налога на прибыль организаций (на 239,7 миллиарда рублей, или на 4%) и налога на добычу полезных ископаемых (на 6,5 миллиарда рублей, или на 3,6%) рост поступлений НДФЛ (на 1 636,5 миллиарда рублей, или на 25,7%) компенсировал в целом динамику налоговых и неналоговых доходов, рост которых составил 2 631,2 миллиарда рублей, или 14,7% (20 546,2 миллиарда рублей)", - говорится в документе.
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"В структуре налоговых и неналоговых доходов отмечаются значительные изменения. Так, доля НДФЛ выросла с 28,6% в 2023 году до 32,7% в 2024 году", - отмечают в Счетной палате.
Рост налоговых и неналоговых доходов сложился в 82 регионах, отмечает Счетпалата. Так, более 55% прироста налоговых и неналоговых доходов определяют только четыре региона (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Московская область), причем на Москву приходится 36,1% общего прироста. В остальных регионах прирост не столь значительный, говорится в документе.
Снижение сложилось в Кемеровской области (на 14,5%), Мурманской области (на 7,1%), Якутии (на 6,4%), Новгородской области (на 5,5%), Тюменской области (на 4,7%), Бурятии (0,2%) и связано с сокращением поступлений налога на прибыль организаций в данных регионах, отмечает Счетпалата.
Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию с исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, ведомство фиксировало в прошлом году определенные снижения поступлений по налогу на прибыль, но при этом все равно "все показатели были выполнены".