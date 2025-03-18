Рейтинг@Mail.ru
Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/byudzhet-2005610598.html
Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ
Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ - РИА Новости, 18.03.2025
Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ
Доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов в 2024 году выросла до 32,7%, рост поступлений по этому налогу при снижении ряда других... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:51:00+03:00
2025-03-18T00:51:00+03:00
экономика
москва
россия
санкт-петербург
борис ковальчук
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов в 2024 году выросла до 32,7%, рост поступлений по этому налогу при снижении ряда других налогов компенсировал динамику налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год. "Несмотря на снижение налога на прибыль организаций (на 239,7 миллиарда рублей, или на 4%) и налога на добычу полезных ископаемых (на 6,5 миллиарда рублей, или на 3,6%) рост поступлений НДФЛ (на 1 636,5 миллиарда рублей, или на 25,7%) компенсировал в целом динамику налоговых и неналоговых доходов, рост которых составил 2 631,2 миллиарда рублей, или 14,7% (20 546,2 миллиарда рублей)", - говорится в документе. "В структуре налоговых и неналоговых доходов отмечаются значительные изменения. Так, доля НДФЛ выросла с 28,6% в 2023 году до 32,7% в 2024 году", - отмечают в Счетной палате. Рост налоговых и неналоговых доходов сложился в 82 регионах, отмечает Счетпалата. Так, более 55% прироста налоговых и неналоговых доходов определяют только четыре региона (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Московская область), причем на Москву приходится 36,1% общего прироста. В остальных регионах прирост не столь значительный, говорится в документе. Снижение сложилось в Кемеровской области (на 14,5%), Мурманской области (на 7,1%), Якутии (на 6,4%), Новгородской области (на 5,5%), Тюменской области (на 4,7%), Бурятии (0,2%) и связано с сокращением поступлений налога на прибыль организаций в данных регионах, отмечает Счетпалата. Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию с исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, ведомство фиксировало в прошлом году определенные снижения поступлений по налогу на прибыль, но при этом все равно "все показатели были выполнены".
https://ria.ru/20231016/dokhody-1902957395.html
https://ria.ru/20250311/minfin-2004320517.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, санкт-петербург, борис ковальчук, совет федерации рф
Экономика, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ
Доходы регионов выросли в 2024 году за счет НДФЛ

Счетная палата: доля НДФЛ в доходах бюджетов регионов выросла до 32,7 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов в 2024 году выросла до 32,7%, рост поступлений по этому налогу при снижении ряда других налогов компенсировал динамику налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год.
"Несмотря на снижение налога на прибыль организаций (на 239,7 миллиарда рублей, или на 4%) и налога на добычу полезных ископаемых (на 6,5 миллиарда рублей, или на 3,6%) рост поступлений НДФЛ (на 1 636,5 миллиарда рублей, или на 25,7%) компенсировал в целом динамику налоговых и неналоговых доходов, рост которых составил 2 631,2 миллиарда рублей, или 14,7% (20 546,2 миллиарда рублей)", - говорится в документе.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Названы регионы — лидеры по доходам населения
16 октября 2023, 00:18
"В структуре налоговых и неналоговых доходов отмечаются значительные изменения. Так, доля НДФЛ выросла с 28,6% в 2023 году до 32,7% в 2024 году", - отмечают в Счетной палате.
Рост налоговых и неналоговых доходов сложился в 82 регионах, отмечает Счетпалата. Так, более 55% прироста налоговых и неналоговых доходов определяют только четыре региона (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Московская область), причем на Москву приходится 36,1% общего прироста. В остальных регионах прирост не столь значительный, говорится в документе.
Снижение сложилось в Кемеровской области (на 14,5%), Мурманской области (на 7,1%), Якутии (на 6,4%), Новгородской области (на 5,5%), Тюменской области (на 4,7%), Бурятии (0,2%) и связано с сокращением поступлений налога на прибыль организаций в данных регионах, отмечает Счетпалата.
Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию с исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, ведомство фиксировало в прошлом году определенные снижения поступлений по налогу на прибыль, но при этом все равно "все показатели были выполнены".
Прохожие у здания Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Дефицит бюджета в январе и феврале составил 2,701 триллиона рублей
11 марта, 14:28
 
ЭкономикаМоскваРоссияСанкт-ПетербургБорис КовальчукСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала