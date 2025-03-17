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Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Нас устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны... Второе, Трамп деловой человек, а деловые люди любят результат... Он торопится, а деловой человек торопясь, требует результат. Вот, давайте приватизируем Украину, редкоземельные материалы", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что для России железное условие заключается в том, чтобы "НАТОвского сапога не должно быть на территории Украины". "Мы готовы восстанавливать связи со всеми, как это делается, видно по регионам, которые вернулись в нашу страну", - добавил парламентарий. Зюганов уверен, что американцы заинтересованы в восстановлении связей.
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html
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Политика, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, НАТО, В мире
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
Зюганов: Россию устроит только соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир