https://ria.ru/20250317/zjuganov-2005578466.html

Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Нас устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны... Второе, Трамп деловой человек, а деловые люди любят результат... Он торопится, а деловой человек торопясь, требует результат. Вот, давайте приватизируем Украину, редкоземельные материалы", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что для России железное условие заключается в том, чтобы "НАТОвского сапога не должно быть на территории Украины". "Мы готовы восстанавливать связи со всеми, как это делается, видно по регионам, которые вернулись в нашу страну", - добавил парламентарий. Зюганов уверен, что американцы заинтересованы в восстановлении связей.

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

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политика, россия, сша, украина, дональд трамп, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, нато, в мире