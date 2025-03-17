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Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
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19:19 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zjuganov-2005578466.html
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа
РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:19:00+03:00
2025-03-17T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник. "Нас устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны... Второе, Трамп деловой человек, а деловые люди любят результат... Он торопится, а деловой человек торопясь, требует результат. Вот, давайте приватизируем Украину, редкоземельные материалы", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что для России железное условие заключается в том, чтобы "НАТОвского сапога не должно быть на территории Украины". "Мы готовы восстанавливать связи со всеми, как это делается, видно по регионам, которые вернулись в нашу страну", - добавил парламентарий. Зюганов уверен, что американцы заинтересованы в восстановлении связей.
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html
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политика, россия, сша, украина, дональд трамп, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, нато, в мире
Политика, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, НАТО, В мире
Зюганов рассказал об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Зюганов: Россию устроит только соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. РФ устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя ожидания от телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится во вторник.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа
Вчера, 17:35
"Нас устроит только то соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир и безопасность нашей страны... Второе, Трамп деловой человек, а деловые люди любят результат... Он торопится, а деловой человек торопясь, требует результат. Вот, давайте приватизируем Украину, редкоземельные материалы", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что для России железное условие заключается в том, чтобы "НАТОвского сапога не должно быть на территории Украины".
"Мы готовы восстанавливать связи со всеми, как это делается, видно по регионам, которые вернулись в нашу страну", - добавил парламентарий.
Зюганов уверен, что американцы заинтересованы в восстановлении связей.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
13 февраля, 12:31
 
ПолитикаРоссияСШАУкраинаДональд ТрампГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФНАТОВ мире
 
 
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