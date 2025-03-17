В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
Депутат Рады Дубинский: Зеленский придумывает условия, чтобы оттянуть перемирие
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов к перемирию и придумывает условия, чтобы его оттянуть, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Почему Зеленский говорит, что на подготовку тридцатидневного перемирия надо потратить 30 дней? Зеленский в очередной раз демонстрирует, что не готов к перемирию, и придумывает условия, чтобы его оттянуть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США
12 марта, 02:04
По его словам, Зеленский не хочет заканчивать конфликт, который стал синонимом его вечной власти. Кроме того, уверен депутат, после наступления мира поднимутся вопросы масштабных хищений в армии.
"Зеленскому отчаянно не хватает времени на подготовку к выборам и окончательного подавления любой оппозиции, что осуществляется через принудительную мобилизацию. В частности, по этой схеме были похищены мои адвокаты, которые обеспечивают мне публичность", - отметил Дубинский.
По его мнению, США действуют излишне мягко по отношению к Зеленскому и его окружению. Переговоры не приводят к результату, а "вызывают только большее сопротивление миру".
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.