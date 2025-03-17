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В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию - РИА Новости, 17.03.2025
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21:00 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию - РИА Новости, 17.03.2025
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
Владимир Зеленский не готов к перемирию и придумывает условия, чтобы его оттянуть, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:00:00+03:00
2025-03-17T21:00:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов к перемирию и придумывает условия, чтобы его оттянуть, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Почему Зеленский говорит, что на подготовку тридцатидневного перемирия надо потратить 30 дней? Зеленский в очередной раз демонстрирует, что не готов к перемирию, и придумывает условия, чтобы его оттянуть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, Зеленский не хочет заканчивать конфликт, который стал синонимом его вечной власти. Кроме того, уверен депутат, после наступления мира поднимутся вопросы масштабных хищений в армии. "Зеленскому отчаянно не хватает времени на подготовку к выборам и окончательного подавления любой оппозиции, что осуществляется через принудительную мобилизацию. В частности, по этой схеме были похищены мои адвокаты, которые обеспечивают мне публичность", - отметил Дубинский. По его мнению, США действуют излишне мягко по отношению к Зеленскому и его окружению. Переговоры не приводят к результату, а "вызывают только большее сопротивление миру". В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию

Депутат Рады Дубинский: Зеленский придумывает условия, чтобы оттянуть перемирие

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов к перемирию и придумывает условия, чтобы его оттянуть, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Почему Зеленский говорит, что на подготовку тридцатидневного перемирия надо потратить 30 дней? Зеленский в очередной раз демонстрирует, что не готов к перемирию, и придумывает условия, чтобы его оттянуть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
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По его словам, Зеленский не хочет заканчивать конфликт, который стал синонимом его вечной власти. Кроме того, уверен депутат, после наступления мира поднимутся вопросы масштабных хищений в армии.
"Зеленскому отчаянно не хватает времени на подготовку к выборам и окончательного подавления любой оппозиции, что осуществляется через принудительную мобилизацию. В частности, по этой схеме были похищены мои адвокаты, которые обеспечивают мне публичность", - отметил Дубинский.
По его мнению, США действуют излишне мягко по отношению к Зеленскому и его окружению. Переговоры не приводят к результату, а "вызывают только большее сопротивление миру".
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
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В миреСШАУкраинаСаудовская АравияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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