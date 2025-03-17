https://ria.ru/20250317/zakon-2005498442.html

В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах"

В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах" - РИА Новости, 17.03.2025

В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах"

Депутат ГД Антон Горелкин считает, что некоторые рекомендации для блогеров, утвержденные рекламной отраслью, могли бы со временем оформиться в федеральный закон РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:26:00+03:00

2025-03-17T14:26:00+03:00

2025-03-17T14:26:00+03:00

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что некоторые рекомендации для блогеров, утвержденные рекламной отраслью, могли бы со временем оформиться в федеральный закон "О блогерах". Депутат рассказал, что рекламная отрасль утвердила рекомендации для блогеров, в котором в том числе им рекомендовано в обязательном порядке публиковать контакты человека, ответственного за контент, и воздержаться от нецензурной лексики, пропаганды суеверий, рекламы информационных ресурсов иностранных агентов и использования материалов нежелательных организаций. "Я не раз говорил о необходимости саморегулирования российской блогосферы – и вот оно, наконец, случилось. Понаблюдаем, как отрасль будет соблюдать все эти стандарты и какие меры станет применять к нарушителям. Возможно, что-то из этого со временем оформится в федеральный закон "О блогерах", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250131/dubenskaya-1996533032.html

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф