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В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах"
В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах" - РИА Новости, 17.03.2025
В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах"
Депутат ГД Антон Горелкин считает, что некоторые рекомендации для блогеров, утвержденные рекламной отраслью, могли бы со временем оформиться в федеральный закон РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:26:00+03:00
2025-03-17T14:26:00+03:00
2025-03-17T14:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин считает, что некоторые рекомендации для блогеров, утвержденные рекламной отраслью, могли бы со временем оформиться в федеральный закон "О блогерах". Депутат рассказал, что рекламная отрасль утвердила рекомендации для блогеров, в котором в том числе им рекомендовано в обязательном порядке публиковать контакты человека, ответственного за контент, и воздержаться от нецензурной лексики, пропаганды суеверий, рекламы информационных ресурсов иностранных агентов и использования материалов нежелательных организаций. "Я не раз говорил о необходимости саморегулирования российской блогосферы – и вот оно, наконец, случилось. Понаблюдаем, как отрасль будет соблюдать все эти стандарты и какие меры станет применять к нарушителям. Возможно, что-то из этого со временем оформится в федеральный закон "О блогерах", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что поможет принятию закона "О блогерах"
Депутат Горелкин: рекомендации для блогеров могут оформить в закон "О блогерах"