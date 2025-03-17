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В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО - РИА Новости, 17.03.2025
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11:25 17.03.2025 (обновлено: 11:28 17.03.2025)
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В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО
В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО - РИА Новости, 17.03.2025
В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО
Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о единовременной выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на СВО в срок 15 дней после получения документов,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:25:00+03:00
2025-03-17T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о единовременной выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на СВО в срок 15 дней после получения документов, сообщила вице-спикер Совфеда, один из авторов документа Инна Святенко.По ее словам, изменения вносятся в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", документ инициирован рабочей группой Совета Федерации по законодательному обеспечению прав участников СВО. Информация размещена на официальном Telegram-канале Совета Федерации."Документ подготовлен в целях законодательного установления срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей, а также единовременного пособия членам семьи — в случае его гибели", - говорится в сообщении.Законопроект предусматривает, что "страховые выплаты будут производиться не позднее, чем через 15 дней со дня получения комплекта документов, необходимых для принятия решения о данных выплатах, и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления", рассказала Святенко."Как показывает практика, этого времени достаточно как для межведомственного взаимодействия, так и работы с документами и заявителем", - сказала парламентарий.Законопроектом предусмотрено, что указанная проверка должна быть проведена в срок до 15 дней.По словам первого вице-премьера СФ, также автора проекта Владимира Якушева, в настоящее время сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней, а в случае задержек или необходимости повторных рассмотрений — и существенно больше."Мы последовательно обеспечиваем неукоснительное выполнение всех предусмотренных законом гарантий и обязательств перед участниками СВО. Будет ограничен срок проверки полноты и правильности оформления необходимых документов до 15 дней, чтобы не затягивать процедуру выплаты", - отметил он.
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общество, инна святенко, совет федерации рф, госдума рф, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В СФ подготовили проект о выплате в случае гибели военнослужащего на СВО

В ГД внесут проект о выплате при гибели или ранении бойца на СВО через 15 дней

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о единовременной выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на СВО в срок 15 дней после получения документов, сообщила вице-спикер Совфеда, один из авторов документа Инна Святенко.
По ее словам, изменения вносятся в закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", документ инициирован рабочей группой Совета Федерации по законодательному обеспечению прав участников СВО. Информация размещена на официальном Telegram-канале Совета Федерации.
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"Документ подготовлен в целях законодательного установления срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей, а также единовременного пособия членам семьи — в случае его гибели", - говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает, что "страховые выплаты будут производиться не позднее, чем через 15 дней со дня получения комплекта документов, необходимых для принятия решения о данных выплатах, и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления", рассказала Святенко.
"Как показывает практика, этого времени достаточно как для межведомственного взаимодействия, так и работы с документами и заявителем", - сказала парламентарий.
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Законопроектом предусмотрено, что указанная проверка должна быть проведена в срок до 15 дней.
По словам первого вице-премьера СФ, также автора проекта Владимира Якушева, в настоящее время сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней, а в случае задержек или необходимости повторных рассмотрений — и существенно больше.
"Мы последовательно обеспечиваем неукоснительное выполнение всех предусмотренных законом гарантий и обязательств перед участниками СВО. Будет ограничен срок проверки полноты и правильности оформления необходимых документов до 15 дней, чтобы не затягивать процедуру выплаты", - отметил он.
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