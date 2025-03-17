https://ria.ru/20250317/vuzy-2005404824.html

Глава РАО оценила возможность корректировки платного приема в вузы

Глава РАО оценила возможность корректировки платного приема в вузы - РИА Новости, 17.03.2025

Глава РАО оценила возможность корректировки платного приема в вузы

Экспертное сообщество обсуждает возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда, рассказала РИА Новости РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:31:00+03:00

2025-03-17T04:31:00+03:00

2025-03-17T12:09:00+03:00

общество

россия

ольга васильева

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экспертное сообщество обсуждает возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, на которые нет спроса на рынке труда, рассказала РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике. "Не могу назвать какой-то точный список (невостребованных специальностей. — Прим. ред.), но в экспертном сообществе сейчас обсуждаются разные направления, среди которых политология, журналистика, юриспруденция, менеджмент, экономика. Это лишь возможные варианты. Здесь нужно отметить, что речь идет лишь о корректировке правил, касающихся платного приема", — сказала Васильева. Она пояснила, что подобные изменения необходимы, поскольку платную подготовку по этим специальностям зачастую ведут непрофильные вузы, не имеющие нужного опыта, что негативно сказывается на профессиональных навыках их выпускников. Васильева добавила, что студенты, которые уже обучаются по направлениям, на которые нет спроса, должны иметь возможность спокойно окончить учебное заведение, "если душа лежит к выбранной специальности".

https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

https://ria.ru/20250312/matvienko-2004527634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ольга васильева, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование