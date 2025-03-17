https://ria.ru/20250317/vsu-2005573443.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, а также выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по центру... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:05:00+03:00

2025-03-17T19:05:00+03:00

2025-03-17T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, а также выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Информация о последствиях не поступала. Кроме того, ВСУ с 17.25 по 17.35 выпустили пять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, стирол, происшествия