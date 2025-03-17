https://ria.ru/20250317/vorobev-2005575906.html

Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе

Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе - РИА Новости, 17.03.2025

Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:11:00+03:00

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2025-03-17T19:13:00+03:00

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России, при этом он не обещал принять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее радио Sputnik опубликовало материал, в котором ошибочно утверждалось, что Воробьев сказал, что дети, не владеющие русским, будут допущены к учебе в школах Подмосковья. В пресс-службе опровергли эту информацию. "Губернатор обратил внимание министра образования региона на то, что в школах должны учиться только те, кто владеет русским языком и легально находится в России", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250315/testy-2005183113.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, общество