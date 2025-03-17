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Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе - РИА Новости, 17.03.2025
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19:11 17.03.2025 (обновлено: 19:13 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/vorobev-2005575906.html
Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе
Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе - РИА Новости, 17.03.2025
Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:11:00+03:00
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России, при этом он не обещал принять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее радио Sputnik опубликовало материал, в котором ошибочно утверждалось, что Воробьев сказал, что дети, не владеющие русским, будут допущены к учебе в школах Подмосковья. В пресс-службе опровергли эту информацию. "Губернатор обратил внимание министра образования региона на то, что в школах должны учиться только те, кто владеет русским языком и легально находится в России", - подчеркнули в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Общество
Воробьев раскрыл условия, при которых дети мигрантов смогут учиться в школе

Воробьев: в школах должны учиться дети со знанием русского и легальным статусом

© Правительство Московской областиАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Правительство Московской области
Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что в школах должны учиться только те дети мигрантов, которые владеют русским языком и легально находятся на территории России, при этом он не обещал принять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее радио Sputnik опубликовало материал, в котором ошибочно утверждалось, что Воробьев сказал, что дети, не владеющие русским, будут допущены к учебе в школах Подмосковья. В пресс-службе опровергли эту информацию.
"Губернатор обратил внимание министра образования региона на то, что в школах должны учиться только те, кто владеет русским языком и легально находится в России", - подчеркнули в пресс-службе.
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Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссияОбщество
 
 
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