https://ria.ru/20250317/valyuty-2005552730.html
Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным
Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным - РИА Новости, 17.03.2025
Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным
Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:00:00+03:00
2025-03-17T18:00:00+03:00
2025-03-17T18:00:00+03:00
таджикистан
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511835_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb63aea0b3af0ca000b6fab96fdcffb.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин."Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511835_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_830d11aa2ac04913e63be063608c90cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, владимир путин, экономика
Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным
Путин: РФ и Таджикистан практически отказались от иностранных валют в расчетах