https://ria.ru/20250317/valyuty-2005552730.html

Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным

Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным - РИА Новости, 17.03.2025

Путин назвал отказ от иностранных валют в расчетах с Таджикистаном важным

Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:00:00+03:00

2025-03-17T18:00:00+03:00

2025-03-17T18:00:00+03:00

таджикистан

россия

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экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин."Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, владимир путин, экономика