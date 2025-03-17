https://ria.ru/20250317/ukraina-2005591320.html

В Белом доме заявили о скором мире на Украине

В Белом доме заявили о скором мире на Украине - РИА Новости, 17.03.2025

В Белом доме заявили о скором мире на Украине

Мирное соглашение по Украине как никогда близко, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:33:00+03:00

2025-03-17T20:33:00+03:00

2025-03-17T21:12:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

флорида

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Мирное соглашение по Украине как никогда близко, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге."Президент сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. <...> Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели", — сказала она.Левитт также уточнила, что Трамп во время предстоящего разговора с российским коллегой намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.Отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Москвы в случае, если беседа не оправдает ожиданий американской стороны, пресс-секретарь признала, что глава Белого дома готов пойти на такой шаг при необходимости. "Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу", — добавила она.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины. Мирные переговоры по УкраинеВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250317/peskov-2005568717.html

https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html

https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

украина

сша

россия

флорида

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, флорида, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, стив уиткофф, дмитрий песков, москва