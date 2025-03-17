https://ria.ru/20250317/ukraina-2005468447.html

Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро

Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 17.03.2025

Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро

Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:35:00+03:00

2025-03-17T12:35:00+03:00

2025-03-17T12:38:00+03:00

украина

евросоюз

экономика

киев

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении Совета."Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 миллиарда евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

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Ольга Фомченкова

украина, евросоюз, экономика, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия