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Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 17.03.2025
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12:35 17.03.2025 (обновлено: 12:38 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005468447.html
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 17.03.2025
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:35:00+03:00
2025-03-17T12:38:00+03:00
украина
евросоюз
экономика
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении Совета."Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 миллиарда евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
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украина, евросоюз, экономика, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Украина, Евросоюз, Экономика, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро

Совет ЕС одобрил очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 миллиарда евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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УкраинаЕвросоюзЭкономикаКиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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