https://ria.ru/20250317/ukraina-2005468447.html
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 17.03.2025
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:35:00+03:00
2025-03-17T12:35:00+03:00
2025-03-17T12:38:00+03:00
украина
евросоюз
экономика
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил обещанный ранее Еврокомиссией очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении Совета."Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 миллиарда евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины", - указывается в документе.В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, экономика, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Украина, Евросоюз, Экономика, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Совет ЕС одобрил очередной транш Украине на 3,5 миллиарда евро
Совет ЕС одобрил очередной транш макрофинансовой помощи Украине на 3,5 млрд евро