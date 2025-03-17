В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией
Лукашук заявил о перебоях с электроэнергией в 3 районах Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Лукашук сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Синельниковском и Павлоградском районах. В них, а также в Никопольском районе зафиксированы перебои с электроснабжением. "Во всех трех районах есть перебои с электроснабжением. Специалисты работают над устранением повреждений", - отметил глава облсовета.
В полночь украинское телевидение "Общественное" сообщало о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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