https://ria.ru/20250317/ukraina-2005421573.html

В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией

В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией - РИА Новости, 17.03.2025

В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией

Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:01:00+03:00

2025-03-17T09:01:00+03:00

2025-03-17T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

россия

украина

николай лукашук

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282954_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_06d52eb9383b3cbd70281af041ba5ad9.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Лукашук сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Синельниковском и Павлоградском районах. В них, а также в Никопольском районе зафиксированы перебои с электроснабжением. "Во всех трех районах есть перебои с электроснабжением. Специалисты работают над устранением повреждений", - отметил глава облсовета. В полночь украинское телевидение "Общественное" сообщало о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины