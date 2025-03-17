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В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005421573.html
В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией
В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией - РИА Новости, 17.03.2025
В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией
Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:01:00+03:00
2025-03-17T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
украина
николай лукашук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Лукашук сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Синельниковском и Павлоградском районах. В них, а также в Никопольском районе зафиксированы перебои с электроснабжением. "Во всех трех районах есть перебои с электроснабжением. Специалисты работают над устранением повреждений", - отметил глава облсовета. В полночь украинское телевидение "Общественное" сообщало о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области возникли перебои с электроэнергией

Лукашук заявил о перебоях с электроэнергией в 3 районах Днепропетровской области

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Перебои с электроэнергией зафиксированы в трех районах Днепропетровской области на Украине из-за повреждения энергоинфраструктуры после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Лукашук сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Синельниковском и Павлоградском районах. В них, а также в Никопольском районе зафиксированы перебои с электроснабжением. "Во всех трех районах есть перебои с электроснабжением. Специалисты работают над устранением повреждений", - отметил глава облсовета.
В полночь украинское телевидение "Общественное" сообщало о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы Украины
 
 
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