https://ria.ru/20250317/ukraina-2005401318.html

В Киевской области прогремел взрыв

В Киевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.03.2025

В Киевской области прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T02:28:00+03:00

2025-03-17T02:28:00+03:00

2025-03-17T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Вышгородский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

киевская область, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина