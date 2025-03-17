В Киевской области прогремел взрыв
В Вышгородском районе Киевской области после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Вышгородский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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