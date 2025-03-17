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В Киевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 17.03.2025 (обновлено: 02:35 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005401318.html
В Киевской области прогремел взрыв
В Киевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.03.2025
В Киевской области прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:28:00+03:00
2025-03-17T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Вышгородский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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киевская область
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киевская область, в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Киевской области прогремел взрыв

В Вышгородском районе Киевской области после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Вышгородский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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